Claves para el miércoles 9 de abril

9 abr (Reuters) - EMPRESAS * Aena - Junta general de accionistas. * Naturgy - Dividendo de 0,6000 euros por acción (fecha de pago). BANCOS CENTRALES * El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda lleva a cabo una revisión de la política monetaria (0200 GMT). * Discurso del gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, en la reunión anual de la asociación de fideicomisos (0615 GMT). * Klaas Knot, presidente del banco central de Países bajos y responsable de política monetaria del BCE, habla en la conferencia "Globalización y fragmentación geoeconómica" en Ámsterdam, organizada por el banco central neerlandés y el instituto de investigación Bruegel (0730 GMT). * Participación de Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, en el panel "Política de Estabilidad Macro-Financiera en un Mundo Fragmentado" en el evento del 20º aniversario de Bruegel "Globalización y fragmentación geoeconómica" (1230 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, participa en una conversación con el Club Económico de Washington (1630 GMT) * El Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed publica las actas de su reunión del 18-19 de marzo de 2025 (1800 GMT). OTROS EVENTOS * La presidenta de India, Droupadi Murmu, emprende una visita de estado a Eslovaquia (hasta el 10 de abril). * Reunión de la OMC sobre el comercio de bienes, donde es probable que se planteen los aranceles de Trump. * El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se reúne con los líderes de Vietnam en Hanói. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 13:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 4 Apr, w/e -1,6% 13:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 4 Apr, w/e 243,6 13:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 4 Apr, w/e 158,2 13:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 4 Apr, w/e 710,4 13:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 4 Apr, w/e 6,70% 16:00 United States USWINV=ECI Wholesale Invt(y), R MM Feb 0,3% 0,3% 16:00 United States USWINS=ECI Wholesale Sales MM Feb -1,3% 16:30 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 4 Apr, w/e 6,165M 16:30 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 4 Apr, w/e 0,264M 16:30 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 4 Apr, w/e -1,551M 16:30 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 4 Apr, w/e -1,0% 17:00 United States USIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Apr 54,02 19:00 United States USCRRT=ECI Overall Comprehensive Risk Q2 7,91 19:00 United States US0YNT=ECI 10Y Note Auc - TA 9 Apr 39.000.114.800,00 19:00 United States US0YNH=ECI 10Y Note Auc - HY 9 Apr 4,310% 19:00 United States US0YNB=ECI 10Y Note Auc - BTC 9 Apr 2,590 19:00 United States US0YNA=ECI 10Y Note Auc - HAP 9 Apr 95,260% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

LA NACION