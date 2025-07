Claves para el miércoles 9 de julio

9 jul (Reuters) - EMPRESAS * Cirsa comienza a cotizar en bolsa. * Grupo Catalana Occidente - Dividendo de 0,2500 euros por acción. Fecha de abono. * Global Dominion Access - Dividendo de 0,2500 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES * El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, interviene en un evento en San Lorenzo de El Escorial, cerca de Madrid. (1300 GMT) * Philip Lane, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, pronuncia un discurso sobre una perspectiva amplia de la agenda de política monetaria en el BCE. (1045 GMT) * El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) celebra una revisión de política monetaria y su decisión sobre el tipo oficial de efectivo (OCR). (0200 GMT) * El Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra publica su Informe semestral de Estabilidad Financiera, seguido de una rueda de prensa con el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey. (0930 GMT) * El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal estadounidense publica las actas de su reunión del 17 y 18 de junio de 2025. (1800 GMT) OTROS EVENTOS * El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe a su homólogo indonesio, Prabowo Subianto. * El primer ministro de India, Narendra Modi, inicia una visita de estado a Namibia. * El presidente de Francia, Emmanuel Macron, realiza una visita de Estado a Reino Unido. Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer, presidirán una cumbre franco-británica. (Hasta el 10 de julio) * El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Berlín. (1330 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Perio Reute Prior al /Region d rs Tim Poll e 13: United USMGA= MBA Mortgage 4 2,7% 00 States ECI Applications Jul, w/e 13: United USMGM= Mortgage 4 257,5 00 States ECI Market Index Jul, w/e 13: United USMGPI MBA Purchase 4 165,3 00 States =ECI Index Jul, w/e 13: United USMGR= Mortgage 4 759,7 00 States ECI Refinance Jul, Index w/e 13: United USMG=E MBA 30-Yr 4 6,79% 00 States CI Mortgage Rate Jul, w/e 16: United USWINV Wholesale May -0,3% -0,3% 00 States =ECI Invt(y), R MM 16: United USWINS Wholesale May 0,1% 00 States =ECI Sales MM 16: United USOILC EIA Wkly Crude 4 -2,60 3,845M 30 States =ECI Stk Jul, 0M w/e 16: United USOILD EIA Wkly Dist. 4 -0,24 -1,710M 30 States =ECI Stk Jul, 0M w/e 16: United USOILG EIA Wkly Gsln 4 -1,72 4,188M 30 States =ECI Stk Jul, 0M w/e 16: United USOIRU EIA Wkly Refn 4 0,2% 0,2% 30 States =ECI Util Jul, w/e 17: United USIPSO LSEG IPSOS Jul 53,36 00 States =ECI PCSI 19: United USCRRT Overall Q3 7,92 00 States =ECI Comprehensive Risk 19: United US0YNT 10Y Note Auc - 9 Jul 39.000. 00 States =ECI TA 005.100 ,00 19: United US0YNH 10Y Note Auc - 9 Jul 4,421% 00 States =ECI HY 19: United US0YNB 10Y Note Auc - 9 Jul 2,520 00 States =ECI BTC 19: United US0YNA 10Y Note Auc - 9 Jul 30,580% 00 States =ECI HAP (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)