Claves para el viernes 10 de octubre

* Acaba el plazo de aceptación para la opa de BBVA sobre Sabadell. BANCOS CENTRALES

* Participación del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en la reunión del ECOFIN. * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, participa en una charla moderada en el Silicon Valley Directors Exchange. (0140 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, pronuncia el discurso de apertura y modera un debate en el 19º simposio anual de Banqueros Comunitarios, "Banca Comunitaria: Trazando el Rumbo", organizado por el Banco de la Reserva Federal de Chicago. (1345 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, habla sobre la economía de EEUU y la política monetaria en un diálogo ante la Serie de Oradores de Política Pública de la Cámara de Comercio del Área de Springfield. (1700 GMT)

OTROS EVENTOS

* Reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE. Los ministros debatirán una propuesta para ampliar un préstamo a Ucrania utilizando activos rusos inmovilizados, las propuestas de la Comisión para actualizar el sistema de ingresos del presupuesto de la UE y la estructura de los impuestos especiales sobre el tabaco. También aprobarán conclusiones sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático con vistas a la conferencia COP30. (0700 GMT)

* El presidente de Ghana, John Dramani Mahama, realiza una visita de Estado a China por invitación del presidente chino, Xi Jinping. * El presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, visita Corea del Norte por invitación de su líder, Kim Jong-un, para las celebraciones conmemorativas del partido gobernante de Corea del Norte. * Día Mundial de la Salud Mental. * Día Mundial contra la Pena de Muerte. DATOS MACROECONÓMICOS*

Loc Countr RIC Indicator Name Perio Reut Prior al y/Regi d ers Tim on Poll e 16: United USUMS U Mich Sentiment Oct 54.2 55.1 00 States P=ECI Prelim 16: United USUMC U Mich Conditions Oct 60.0 60.4 00 States P=ECI Prelim 16: United USUME U Mich Oct 51.7 51.7 00 States P=ECI Expectations Prelim 16: United USUM1 U Mich 1Yr Inf Oct 4.7% 00 States P=ECI Prelim 16: United USUM5 U Mich 5-Yr Inf Oct 3.7% 00 States P=ECI Prelim

(NOTA: Los datos macroeconómicos podría verse afectada por el cierre de la Administración en el país.)

