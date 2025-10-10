LA NACION

Claves para el viernes 10 de octubre

10 oct (Reuters) -

EMPRESAS

* Acaba el plazo de aceptación para la opa de BBVA sobre Sabadell. BANCOS CENTRALES

* Participación del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en la reunión del ECOFIN. * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, participa en una charla moderada en el Silicon Valley Directors Exchange. (0140 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, pronuncia el discurso de apertura y modera un debate en el 19º simposio anual de Banqueros Comunitarios, "Banca Comunitaria: Trazando el Rumbo", organizado por el Banco de la Reserva Federal de Chicago. (1345 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, habla sobre la economía de EEUU y la política monetaria en un diálogo ante la Serie de Oradores de Política Pública de la Cámara de Comercio del Área de Springfield. (1700 GMT)

OTROS EVENTOS

* Reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE. Los ministros debatirán una propuesta para ampliar un préstamo a Ucrania utilizando activos rusos inmovilizados, las propuestas de la Comisión para actualizar el sistema de ingresos del presupuesto de la UE y la estructura de los impuestos especiales sobre el tabaco. También aprobarán conclusiones sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático con vistas a la conferencia COP30. (0700 GMT)

* El presidente de Ghana, John Dramani Mahama, realiza una visita de Estado a China por invitación del presidente chino, Xi Jinping. * El presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, visita Corea del Norte por invitación de su líder, Kim Jong-un, para las celebraciones conmemorativas del partido gobernante de Corea del Norte. * Día Mundial de la Salud Mental. * Día Mundial contra la Pena de Muerte. DATOS MACROECONÓMICOS*

 Loc  Countr  RIC    Indicator Name      Perio  Reut  Prior
 al   y/Regi                             d      ers   
 Tim  on                                        Poll  
 e                                                    
 16:  United  USUMS  U Mich Sentiment    Oct    54.2  55.1
 00   States  P=ECI  Prelim                           
 16:  United  USUMC  U Mich Conditions   Oct    60.0  60.4
 00   States  P=ECI  Prelim                           
 16:  United  USUME  U Mich              Oct    51.7  51.7
 00   States  P=ECI  Expectations                     
                     Prelim                           
 16:  United  USUM1  U Mich 1Yr Inf      Oct          4.7%
 00   States  P=ECI  Prelim                           
 16:  United  USUM5  U Mich 5-Yr Inf     Oct          3.7%
 00   States  P=ECI  Prelim

*

(NOTA: Los datos macroeconómicos podría verse afectada por el cierre de la Administración en el país.)

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

LA NACION
