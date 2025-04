Claves para el viernes 11 de abril

11 abr (Reuters) - EMPRESAS * Caixabank - Junta general de accionistas. BANCOS CENTRALES * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, es entrevistada en Yahoo! Finanzas (13:00 GMT). * Alberto Musalem, presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, habla sobre la economía de EEUU y la política monetaria y participa en una conversación moderada con motivo del 29º Día Anual con el Comisionado del Departamento Bancario del Estado de Arkansas (1400 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, habla sobre las perspectivas económicas y la política monetaria ante la Cámara de Comercio de Puerto Rico en San Juan, Puerto Rico (1500 GMT). OTROS EVENTOS * Reunión del Eurogrupo en Bruselas. * Reunión informal de ministros de asuntos económicos y financieros de la UE en Varsovia (hasta el 12 de abril). * El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se reúne con el presidente de China, Xi Jinping, y con el primer ministro, Li Qiang (1000 GMT). * El presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, visita Turquía y mantendrá conversaciones con el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan (hasta el 13 de abril). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DECPI=ECI CPI Final MM Mar 0.3% 0.3% 08:00 Germany DECPIY=ECI CPI Final YY Mar 2.2% 2.2% 08:00 Germany DEHICP=ECI HICP Final MM Mar 0.4% 08:00 Germany DEHICY=ECI HICP Final YY Mar 2.3% 08:00 United Kingdom GBGD3M=ECI GDP Est 3M/3M Feb 0.2% 08:00 United Kingdom GBGDMM=ECI GDP Estimate MM Feb -0.1% 08:00 United Kingdom GBGDMY=ECI GDP Estimate YY Feb 1.0% 08:00 United Kingdom GBSVCM=ECI Services MM Feb 0.1% 08:00 United Kingdom GBSVCY=ECI Services YY Feb 1.4% 08:00 United Kingdom GBIP=ECI Industrial Output MM Feb -0.9% 08:00 United Kingdom GBIPY=ECI Industrial Output YY Feb -1.5% 08:00 United Kingdom GBMFG=ECI Manufacturing Output MM Feb -1.1% 08:00 United Kingdom GBMFGY=ECI Manufacturing Output YY Feb -1.5% 08:00 United Kingdom GBCONM=ECI Construction O/P Vol MM Feb -0.2% 08:00 United Kingdom GBCONY=ECI Construction O/P Vol YY Feb 0.2% 08:00 United Kingdom GBTBAL=ECI Goods Trade Balance GBP Feb -17.849B 08:00 United Kingdom GBNEUT=ECI Goods Trade Bal. Non-EU Feb -7.074B 09:00 Spain ESCPI=ECI CPI MM Final NSA Mar 0.1% 09:00 Spain ESCPIY=ECI CPI YY Final NSA Mar 2.3% 09:00 Spain ESHICP=ECI HICP Final MM Mar 0.7% 09:00 Spain ESHICY=ECI HICP Final YY Mar 2.2% 14:30 United States USPPM=ECI PPI Machine Manuf'ing Mar 186.8 14:30 United States USPPFY=ECI PPI Final Demand YY Mar 3.2% 14:30 United States USPPFD=ECI PPI Final Demand MM Mar 0.1% 0.0% 14:30 United States USPPEY=ECI PPI exFood/Energy YY Mar 3.4% 14:30 United States USPPIE=ECI PPI exFood/Energy MM Mar 0.3% -0.1% 14:30 United States USPPTY=ECI PPI ex Food/Energy/Tr YY Mar 3.3% 14:30 United States USPPET=ECI PPI ex Food/Energy/Tr MM Mar 0.2% 16:00 United States USUMSP=ECI U Mich Sentiment Prelim Apr 57.0 16:00 United States USUMCP=ECI U Mich Conditions Prelim Apr 63.8 16:00 United States USUMEP=ECI U Mich Expectations Prelim Apr 52.6 16:00 United States USUM1P=ECI U Mich 1Yr Inf Prelim Apr 5.0% 16:00 United States USUM5P=ECI U Mich 5-Yr Inf Prelim Apr 4.1% 21:00 Argentina ARCPIY=ECI CPI 12 Months Mar 68.6% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

