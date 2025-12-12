Claves para el viernes 12 de diciembre
12 dic (Reuters) -
EMPRESAS
* Aena publica tráfico de pasajeros de noviembre.
* Iberpapel Gestión – Dividendo de 0,4300 euros por acción. Fecha de abono.
BANCOS CENTRALES
* Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, participa en la reunión del Ecofin en Bruselas.
* Reunión del consejo general del Riksbank (1200 GMT).
* Anna Paulson, presidenta de la Reserva Federal de Filadelfia, expone sus perspectivas económicas ante la Cámara de Comercio del Estado de Delaware (1300 GMT).
* Beth Hammack, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, interviene ante el Programa de Mesas Redondas del Centro Inmobiliario de la Universidad de Cincinnati (1330 GMT).
* Austan Goolsbee, presidente de la Reserva Federal de Chicago, participa en una conversación moderada en el 39º Simposio Anual de Perspectivas Económicas en la Reserva Federal de Chicago (1535 GMT).
OTROS EVENTOS
* Reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (Ecofin).
* El presidente palestino, Mahmud Abás, se reúne con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0800 Alemania – IPC final mensual, nov: Previsto -0,2%; Anterior -0,2%.
* 0800 Alemania – IPC final interanual, nov: Previsto 2,3%; Anterior 2,3%.
* 0800 Alemania – IPC armonizado final mensual, nov: Previsto -0,5%; Anterior -0,5%.
* 0800 Alemania – IPC armonizado final interanual, nov: Previsto 2,6%; Anterior 2,6%.
* 0800 Reino Unido – PIB estimado 3M/3M, oct: Previsto 0,0%; Anterior 0,1%.
* 0800 Reino Unido – PIB estimado mensual, oct: Previsto 0,1%; Anterior -0,1%.
* 0800 Reino Unido – PIB estimado interanual, oct: Previsto 1,4%; Anterior 1,1%.
* 0800 Reino Unido – Servicios mensual, oct: Previsto 0,0%; Anterior 0,2%.
* 0800 Reino Unido – Servicios interanual, oct: Previsto 1,7%; Anterior 1,7%.
* 0800 Reino Unido – Producción industrial mensual, oct: Previsto 0,7%; Anterior -2,0%.
* 0800 Reino Unido – Producción industrial interanual, oct: Previsto -1,2%; Anterior -2,5%.
* 0800 Reino Unido – Producción manufacturera mensual, oct: Previsto 1,0%; Anterior -1,7%.
* 0800 Reino Unido – Producción manufacturera interanual, oct: Previsto -0,1%; Anterior -2,2%.
* 0800 Reino Unido – Volumen de producción en construcción mensual, oct: Previsto 0,0%; Anterior 0,2%.
* 0800 Reino Unido – Volumen de producción en construcción interanual, oct: Previsto 1,6%; Anterior 1,3%.
* 0800 Reino Unido – Balanza comercial bienes GBP, oct: Previsto -19.300.000.000; Anterior -18.883.000.000.
* 0800 Reino Unido – Balanza comercial bienes no UE, oct: Anterior -6.816.000.000.
* 0845 Francia – IPC (norma UE) final mensual, nov: Previsto -0,2%; Anterior -0,2%.
* 0845 Francia – IPC (norma UE) final interanual, nov: Previsto 0,8%; Anterior 0,8%.
* 0845 Francia – Inflación sin tabaco mensual, nov: Anterior 0,1%.
* 0845 Francia – Inflación sin tabaco interanual, nov: Anterior 0,9%.
* 0845 Francia – Índice de inflación sin tabaco, nov: Anterior 119,89.
* 0900 España – IPC mensual final sin desestacionalizar, nov: Previsto 0,2%; Anterior 0,2%.
* 0900 España – IPC interanual final sin desestacionalizar, nov: Previsto 3,0%; Anterior 3,0%.
* 0900 España – IPC armonizado final mensual, nov: Previsto 0,0%; Anterior 0,0%.
* 0900 España – IPC armonizado final interanual, nov: Previsto 3,1%; Anterior 3,1%. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
