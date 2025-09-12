LA NACION

Claves para el viernes 12 de septiembre

Claves para el viernes 12 de septiembre

12 sep (Reuters) - BANCOS CENTRALES * El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, será entrevistado en la emisora nacional RNE (0700 GMT). * El miembro del consejo del BCE, Olli Rehn, ofrece una rueda de prensa en Finlandia (0800 GMT).

OTROS EVENTOS * El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y el comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, visitan India para liderar las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio entre India y la Unión Europea. * El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, visita Austria, Eslovenia y Polonia (hasta el 16 de septiembre).

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recibe al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, con honores militares en Berlín (0900 GMT)

DATOS MACROECONÓMICOS

LocalCountRICIndicPerioReutePrior
Timery/Reatordrs
gionNamePoll
08:00AlemaniaDECPI=ECICPI Final MMAgo0,1%0,1%
08:00AlemaniaDECPIY=ECICPI Final YYAgo2,2%2,2%
08:00AlemaniaDEHICP=ECIHICP Final MMAgo0,1%0,1%
08:00AlemaniaDEHICY=ECIHICP Final YYAgo2,1%2,1%
08:00Reino UnidoGBGD3M=ECIPBI Est 3M/3MJul0,2%0,3%
08:00Reino UnidoGBGDM=ECIPBI Estim MMJul0,0%0,4%
08:00Reino UnidoGBGDMY=ECIPBI Estim YYJul1,5%1,4%
08:00Reino UnidoGBSVCM=ECIServicios MMJul0,0%0,3%
08:00Reino UnidoGBSVCY=ECIServicios YYJul1,5%1,5%
08:00Reino UnidoGBIP=ECIProducción industrial MMJul0,0%0,7%
08:00Reino UnidoGBIPY=ECIProducción industrial YYJul1,1%0,2%
08:00Reino UnidoGBMFG=ECIProducción manufacturera MMJul0,0%0,5%
08:00Reino UnidoGBMFGY=ECIProducción manufacturera YYJul1,6%0,0%
08:00Reino UnidoGBCONM=ECIConstrucción O/P Vol MMJul-0,2%0,3%
08:00Reino UnidoGBCONY=ECIConstrucción O/P Vol YYJul1,9%1,5%
08:00Reino UnidoGBTBAL=ECIBalanza comercial de bienes GBPJul-21.750 millones-22.156 millones
08:00Reino UnidoGBNEUT=ECIBalanza comercial de bienesJul-10.783 millones

08:45 Franc FRHIC CPI Aug 0.5% 0.5% e =ECI (EU Norm) Final MM

08:45 Franc FRHIC CPI Aug 0.8% 0.8% e Y=ECI (EU Norm) Final YY

08:45 Franc FRXTO Infla Aug 0.2% e B=ECI tion Ex-Tobacco MM

08:45 Franc FRXTO Infla Aug 0.9% e Y=ECI tion Ex-Tobacco YY

08:45 Franc FRXTB Infla Aug 120.49 e I=ECI tion Ex-Tobacco Idx

08:45 Franc FRCPI CPI Aug 0.9% 0.9% e Y=ECI YY NSA

08:45 Franc FRCPI CPI Aug 0.4% 0.4% e M=ECI MM NSA

09:00 Spain ESCPI CPI Aug 0.0% 0.0% =ECI MM Final NSA

09:00 Spain ESCPI CPI Aug 2.7% 2.7% Y=ECI YY Final NSA

09:00 Spain ESHIC HICP Aug 0.0% 0.0% P=ECI Final MM

09:00 Spain ESHIC HICP Aug 2.7% 2.7% Y=ECI Final YY

16:00 Unite USUMS U Sep 58.0 58.2 d P=ECI Mich State Senti s ment Preli m

16:00 Unite USUMC U Sep 61.3 61.7 d P=ECI Mich State Condi s tions Preli m

16:00 Unite USUME U Sep 54.9 55.9 d P=ECI Mich State Expec s tatio ns Preli m

16:00 Unite USUM1 U Sep 4.8% d P=ECI Mich State 1Yr s Inf Preli m

16:00 Unite USUM5 U Sep 3.5% d P=ECI Mich State 5-Yr s Inf Preli m

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

