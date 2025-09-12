Claves para el viernes 12 de septiembre
12 sep (Reuters) - BANCOS CENTRALES * El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, será entrevistado en la emisora nacional RNE (0700 GMT). * El miembro del consejo del BCE, Olli Rehn, ofrece una rueda de prensa en Finlandia (0800 GMT).
OTROS EVENTOS * El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y el comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, visitan India para liderar las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio entre India y la Unión Europea. * El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, visita Austria, Eslovenia y Polonia (hasta el 16 de septiembre).
El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recibe al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, con honores militares en Berlín (0900 GMT)
DATOS MACROECONÓMICOS
|Local
|Count
|RIC
|Indic
|Perio
|Reute
|Prior
|Time
|ry/Re
|ator
|d
|rs
|gion
|Name
|Poll
|08:00
|Alemania
|DECPI=ECI
|CPI Final MM
|Ago
|0,1%
|0,1%
|08:00
|Alemania
|DECPIY=ECI
|CPI Final YY
|Ago
|2,2%
|2,2%
|08:00
|Alemania
|DEHICP=ECI
|HICP Final MM
|Ago
|0,1%
|0,1%
|08:00
|Alemania
|DEHICY=ECI
|HICP Final YY
|Ago
|2,1%
|2,1%
|08:00
|Reino Unido
|GBGD3M=ECI
|PBI Est 3M/3M
|Jul
|0,2%
|0,3%
|08:00
|Reino Unido
|GBGDM=ECI
|PBI Estim MM
|Jul
|0,0%
|0,4%
|08:00
|Reino Unido
|GBGDMY=ECI
|PBI Estim YY
|Jul
|1,5%
|1,4%
|08:00
|Reino Unido
|GBSVCM=ECI
|Servicios MM
|Jul
|0,0%
|0,3%
|08:00
|Reino Unido
|GBSVCY=ECI
|Servicios YY
|Jul
|1,5%
|1,5%
|08:00
|Reino Unido
|GBIP=ECI
|Producción industrial MM
|Jul
|0,0%
|0,7%
|08:00
|Reino Unido
|GBIPY=ECI
|Producción industrial YY
|Jul
|1,1%
|0,2%
|08:00
|Reino Unido
|GBMFG=ECI
|Producción manufacturera MM
|Jul
|0,0%
|0,5%
|08:00
|Reino Unido
|GBMFGY=ECI
|Producción manufacturera YY
|Jul
|1,6%
|0,0%
|08:00
|Reino Unido
|GBCONM=ECI
|Construcción O/P Vol MM
|Jul
|-0,2%
|0,3%
|08:00
|Reino Unido
|GBCONY=ECI
|Construcción O/P Vol YY
|Jul
|1,9%
|1,5%
|08:00
|Reino Unido
|GBTBAL=ECI
|Balanza comercial de bienes GBP
|Jul
|-21.750 millones
|-22.156 millones
|08:00
|Reino Unido
|GBNEUT=ECI
|Balanza comercial de bienes
|Jul
|-10.783 millones
08:45 Franc FRHIC CPI Aug 0.5% 0.5% e =ECI (EU Norm) Final MM
08:45 Franc FRHIC CPI Aug 0.8% 0.8% e Y=ECI (EU Norm) Final YY
08:45 Franc FRXTO Infla Aug 0.2% e B=ECI tion Ex-Tobacco MM
08:45 Franc FRXTO Infla Aug 0.9% e Y=ECI tion Ex-Tobacco YY
08:45 Franc FRXTB Infla Aug 120.49 e I=ECI tion Ex-Tobacco Idx
08:45 Franc FRCPI CPI Aug 0.9% 0.9% e Y=ECI YY NSA
08:45 Franc FRCPI CPI Aug 0.4% 0.4% e M=ECI MM NSA
09:00 Spain ESCPI CPI Aug 0.0% 0.0% =ECI MM Final NSA
09:00 Spain ESCPI CPI Aug 2.7% 2.7% Y=ECI YY Final NSA
09:00 Spain ESHIC HICP Aug 0.0% 0.0% P=ECI Final MM
09:00 Spain ESHIC HICP Aug 2.7% 2.7% Y=ECI Final YY
16:00 Unite USUMS U Sep 58.0 58.2 d P=ECI Mich State Senti s ment Preli m
16:00 Unite USUMC U Sep 61.3 61.7 d P=ECI Mich State Condi s tions Preli m
16:00 Unite USUME U Sep 54.9 55.9 d P=ECI Mich State Expec s tatio ns Preli m
16:00 Unite USUM1 U Sep 4.8% d P=ECI Mich State 1Yr s Inf Preli m
16:00 Unite USUM5 U Sep 3.5% d P=ECI Mich State 5-Yr s Inf Preli m
(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
