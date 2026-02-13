Claves para el viernes 13 de febrero

13 feb (Reuters) -

EMPRESAS

* Vidrala – Dividendo de 1,2318 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* Lorie Logan, presidenta de la Reserva Federal de Dallas, ofrece las palabras ‌de bienvenida en el ‌evento ⁠Global Perspectives, organizado por la Fed de Dallas. También participará Stephen Miran, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (0000 GMT).

* Naoki Tamura, miembro de la Junta ​del Banco de ⁠Japón, pronuncia un ⁠discurso en la prefectura de Kanagawa (0330 GMT).

* Per Jansson, subgobernador del Riksbank, habla sobre el valor y los ​retos de comunicar la política monetaria en tiempos de incertidumbre en un seminario en el Riksbank (0700 ‌GMT).

* Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, ofrece una conferencia en la ​Academia Europea Leadership en Barcelona (1000 GMT).

* Reunión ​del Consejo General del Riksbank (1200 GMT).

* Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, interviene y participa en preguntas y respuestas en Círculo de Confianza de Foment del Treball en Barcelona (1200 GMT).

* Huw Pill, economista jefe del Banco de Inglaterra, interviene en un acto de Santander (1200 GMT).

OTROS EVENTOS

* Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, viaja a Alemania para participar ​en la 62.ª Conferencia de Seguridad de Múnich y luego a Eslovaquia y Hungría para reforzar las relaciones de EEUU. (Hasta el 16 de febrero)

* Reunión ⁠de viceministros de Finanzas y bancos centrales de la Asean (Afcdm)

* Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, visita Alemania, donde participa en la Conferencia de ‌Seguridad de Múnich. (Hasta el 15 de febrero)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Índice de precios mayoristas mensual , ene 2026: anterior -0,2%.

* 0800 Alemania – Índice de precios mayoristas interanual , ene 2026: anterior 1,2%.

* 0900 España – IPC mensual final sin desestacionalizar , ene 2026: previsto -0,4%; anterior -0,4%.

* 0900 España – IPC interanual final sin desestacionalizar , ene 2026: previsto 2,4%; anterior 2,4%.

* 0900 España – IPC armonizado final mensual, ene 2026: previsto -0,7%; anterior -0,7%.

* 0900 España – IPC armonizado final interanual , ene 2026: previsto 2,5%; ‌anterior 2,5%.

* 1100 Eurozona – Empleo preliminar interanual, 4TR 2025: previsto 0,6%; anterior 0,6%.

* 1100 Eurozona – Empleo preliminar trimestral, 4TR 2025: previsto ⁠0,1%; anterior 0,2%.

* 1100 Eurozona – Comercio Eurostat sin desestacionalizar, EUR , dic 2025: anterior 9,9.

* 1100 Eurozona – ‌Balanza comercial total ajustada , dic 2025: anterior 10,7.

* 1100 Eurozona – PIB estimación avance trimestral , 4TR ⁠2025: previsto 0,3%; anterior 0,3%.

* 1100 Eurozona – PIB estimación avance interanual , 4TR ⁠2025: previsto 1,3%; anterior 1,3%.

* 1430 Estados Unidos – IPC subyacente mensual ajustado , ene 2026: previsto 0,3%; anterior 0,2%.

* 1430 Estados Unidos – IPC subyacente interanual sin desestacionalizar, ene 2026: previsto 2,5%; anterior 2,6%.

* 1430 Estados Unidos – Índice de precios al consumidor sin desestacionalizar, ene 2026: previsto 325,408; anterior 324,054.

* 1430 Estados Unidos – Índice central de ‌IPC ajustado , ene 2026: anterior 331,86.

* 1430 ​Estados Unidos – IPC mensual ajustado, ene 2026: previsto 0,3%; anterior 0,3%.

* 1430 Estados Unidos – IPC interanual, sin desestacionalizar , ene 2026: previsto 2,5%; anterior 2,7%.

* 1430 Estados Unidos – Ganancias semanales reales mensual , ene 2026: anterior -0,3%.

* 1430 Estados Unidos – IPC asalariado, ene 2026: anterior 317,014.

* 1700 Estados Unidos – IPC ‌de la Fed de Cleveland , ene 2026: anterior 0,3%. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)