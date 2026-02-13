Claves para el viernes 13 de febrero
13 feb (Reuters) -
EMPRESAS
* Vidrala – Dividendo de 1,2318 euros por acción. Fecha de abono.
BANCOS CENTRALES
* Lorie Logan, presidenta de la Reserva Federal de Dallas, ofrece las palabras de bienvenida en el evento Global Perspectives, organizado por la Fed de Dallas. También participará Stephen Miran, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (0000 GMT).
* Naoki Tamura, miembro de la Junta del Banco de Japón, pronuncia un discurso en la prefectura de Kanagawa (0330 GMT).
* Per Jansson, subgobernador del Riksbank, habla sobre el valor y los retos de comunicar la política monetaria en tiempos de incertidumbre en un seminario en el Riksbank (0700 GMT).
* Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, ofrece una conferencia en la Academia Europea Leadership en Barcelona (1000 GMT).
* Reunión del Consejo General del Riksbank (1200 GMT).
* Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, interviene y participa en preguntas y respuestas en Círculo de Confianza de Foment del Treball en Barcelona (1200 GMT).
* Huw Pill, economista jefe del Banco de Inglaterra, interviene en un acto de Santander (1200 GMT).
OTROS EVENTOS
* Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, viaja a Alemania para participar en la 62.ª Conferencia de Seguridad de Múnich y luego a Eslovaquia y Hungría para reforzar las relaciones de EEUU. (Hasta el 16 de febrero)
* Reunión de viceministros de Finanzas y bancos centrales de la Asean (Afcdm)
* Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, visita Alemania, donde participa en la Conferencia de Seguridad de Múnich. (Hasta el 15 de febrero)
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0800 Alemania – Índice de precios mayoristas mensual , ene 2026: anterior -0,2%.
* 0800 Alemania – Índice de precios mayoristas interanual , ene 2026: anterior 1,2%.
* 0900 España – IPC mensual final sin desestacionalizar , ene 2026: previsto -0,4%; anterior -0,4%.
* 0900 España – IPC interanual final sin desestacionalizar , ene 2026: previsto 2,4%; anterior 2,4%.
* 0900 España – IPC armonizado final mensual, ene 2026: previsto -0,7%; anterior -0,7%.
* 0900 España – IPC armonizado final interanual , ene 2026: previsto 2,5%; anterior 2,5%.
* 1100 Eurozona – Empleo preliminar interanual, 4TR 2025: previsto 0,6%; anterior 0,6%.
* 1100 Eurozona – Empleo preliminar trimestral, 4TR 2025: previsto 0,1%; anterior 0,2%.
* 1100 Eurozona – Comercio Eurostat sin desestacionalizar, EUR , dic 2025: anterior 9,9.
* 1100 Eurozona – Balanza comercial total ajustada , dic 2025: anterior 10,7.
* 1100 Eurozona – PIB estimación avance trimestral , 4TR 2025: previsto 0,3%; anterior 0,3%.
* 1100 Eurozona – PIB estimación avance interanual , 4TR 2025: previsto 1,3%; anterior 1,3%.
* 1430 Estados Unidos – IPC subyacente mensual ajustado , ene 2026: previsto 0,3%; anterior 0,2%.
* 1430 Estados Unidos – IPC subyacente interanual sin desestacionalizar, ene 2026: previsto 2,5%; anterior 2,6%.
* 1430 Estados Unidos – Índice de precios al consumidor sin desestacionalizar, ene 2026: previsto 325,408; anterior 324,054.
* 1430 Estados Unidos – Índice central de IPC ajustado , ene 2026: anterior 331,86.
* 1430 Estados Unidos – IPC mensual ajustado, ene 2026: previsto 0,3%; anterior 0,3%.
* 1430 Estados Unidos – IPC interanual, sin desestacionalizar , ene 2026: previsto 2,5%; anterior 2,7%.
* 1430 Estados Unidos – Ganancias semanales reales mensual , ene 2026: anterior -0,3%.
* 1430 Estados Unidos – IPC asalariado, ene 2026: anterior 317,014.
* 1700 Estados Unidos – IPC de la Fed de Cleveland , ene 2026: anterior 0,3%. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)