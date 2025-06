Claves para el viernes 13 de junio

13 jun (Reuters) - EMPRESAS * Clínica Baviera - Dividendo de 1,5700 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES * Reunión del consejo general del Riksbank, el banco central sueco. (1100 GMT) * Discurso de Patrick Montagner, miembro del Consejo de Supervisión del BCE, en la reunión del "Club Conglomerado Paneuropeo" en Fráncfort, Alemania. (1145 GMT) * Participación del miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Frank Elderson, en una mesa redonda en la Conferencia Anual para Supervisores de Alto Nivel del FMI y el Banco Mundial. (1500 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Alemania DECPI=ECI CPI Final MM May 0,1% 0,1% 08:00 Alemania DECPIY=ECI CPI Final YY May 2,1% 2,1% 08:00 Alemania DEHICP=ECI HICP Final MM May 0,2% 0,2% 08:00 Alemania DEHICY=ECI HICP Final YY May 2,1% 2,1% 08:00 Alemania DEWPI=ECI Wholesale Price Index MM May -0,1% 08:00 Alemania DEWPIY=ECI Wholesale Price Index YY May 0,8% 08:45 Francia FRHIC=ECI CPI (EU Norm) Final MM May -0,2% -0,2% 08:45 Francia FRHICY=ECI CPI (EU Norm) Final YY May 0,6% 0,6% 08:45 Francia FRXTOB=ECI Inflation Ex-Tobacco MM May 0,6% 08:45 Francia FRXTOY=ECI Inflation Ex-Tobacco YY May 0,8% 08:45 Francia FRXTBI=ECI Inflation Ex-Tobacco Idx May 119,93 08:45 Francia FRCPIY=ECI CPI YY NSA May 0,7% 0,7% 08:45 Francia FRCPIM=ECI CPI MM NSA May -0,1% -0,1% 09:00 España ESCPI=ECI CPI MM Final NSA May 0,0% 0,0% 09:00 España ESCPIY=ECI CPI YY Final NSA May 1,9% 1,9% 09:00 España ESHICP=ECI HICP Final MM May -0,1% -0,1% 09:00 España ESHICY=ECI HICP Final YY May 1,9% 1,9% 11:00 Euro Zone EUTBAL=ECI Eurostat Trade NSA, Eur Apr 36.8B 11:00 Euro Zone EUTBSA=ECI Total Trade Balance SA Apr 27.90B 11:00 Euro Zone EUIP=ECI Industrial Production MM Apr -1,7% 2,6% 11:00 Euro Zone EUIPY=ECI Industrial Production YY Apr 1,4% 3,6% 16:00 Estados Unidos USUMSP=ECI U Mich Sentiment Prelim Jun 53,5 52,2 16:00 Estados Unidos USUMCP=ECI U Mich Conditions Prelim Jun 59,4 58,9 16:00 Estados Unidos USUMEP=ECI U Mich Expectations Prelim Jun 49,0 47,9 16:00 Estados Unidos USUM1P=ECI U Mich 1Yr Inf Prelim Jun 6,6% 16:00 Estados Unidos USUM5P=ECI U Mich 5-Yr Inf Prelim Jun 4,2% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

LA NACION Alemania

Francia

Francia España