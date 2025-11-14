Claves para el viernes 14 de noviembre

14 nov (Reuters) -

EMPRESAS

* Amrest publica resultados 3TR tras el cierre del mercado.

BANCOS CENTRALES

* La vicegobernadora del Riksbank, Anna Seim, habla sobre los impulsores de la corona sueca en un seminario de desayuno en el Riksbank (0700 GMT).

* El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, participa en el Diálogo de responsables de política del Singapore Fintech Festival (0700 GMT).

* Discurso de apertura del miembro del Comité Ejecutivo del BCE Frank Elderson en el 6º Foro del BCE sobre Supervisión Bancaria “Resiliencia en tiempos de disrupción” (1030 GMT).

* La supervisora jefe del BCE, Claudia Buch, participa en el panel “Finanzas y fronteras: geopolítica y banca” en el 6º Foro del BCE sobre Supervisión Bancaria “Resiliencia en tiempos de disrupción” (1100 GMT).

* Reunión del Consejo General del Riksbank (1200 GMT).

* Intervención del miembro del Comité Ejecutivo del BCE Frank Elderson en el Día de Finanzas de la COP30 (1330 GMT).

* El miembro del Comité Ejecutivo del BCE Philip Lane participa en un panel de política en el Taller sobre Macroeconomía y Finanzas Internacionales en Zúrich (1500 GMT).

* El presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, habla sobre política monetaria y perspectivas en la conferencia “Energía y economía: la geografía de los flujos de energía” (1505 GMT).

* La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, participa en un coloquio en la conferencia “Energía y economía: la geografía de los flujos de energía” (1930 GMT).

* El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, participa en una conversación moderada en la conferencia anual de la APPAM en Seattle (2020 GMT).

OTROS EVENTOS

* Reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Presupuesto) de la UE en Bruselas.

* La primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, visita Tallin para reunirse con el primer ministro estonio, Kristen Michal, con foco en cooperación bilateral, Rail Baltica, energía y defensa, y seguridad regional (0800 GMT).

* El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, antes de una reunión en la cancillería de Berlín (1200 GMT).

* Los ministros de Defensa del Grupo de los Cinco (Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Polonia) se reúnen en Berlín para discutir ayuda adicional a Ucrania; la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, también asiste (1300 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0845 Francia – IPC (norma UE) final mensual, oct: Previsto 0,1; Anterior 0,1.

* 0845 Francia – IPC (norma UE) final interanual, oct: Previsto 0,9; Anterior 0,9.

* 0845 Francia – Inflación sin tabaco mensual, oct: Anterior -1,0.

* 0845 Francia – Inflación sin tabaco interanual, oct: Anterior 1,1.

* 0845 Francia – Índice de inflación sin tabaco, oct: Anterior 119,81.

* 0845 Francia – IPC interanual sin desestacionalizar, oct: Previsto 1,0; Anterior 1,0.

* 0845 Francia – IPC mensual sin desestacionalizar, oct: Previsto 0,1; Anterior 0,1.

* 0900 España – IPC mensual final sin desestacionalizar, oct: Previsto 0,7; Anterior 0,7.

* 0900 España – IPC interanual final sin desestacionalizar, oct: Previsto 3,1; Anterior 3,1.

* 0900 España – IPC armonizado final mensual, oct: Previsto 0,5; Anterior 0,5.

* 0900 España – IPC armonizado final interanual, oct: Previsto 3,2; Anterior 3,2.

* 1100 Eurozona – Empleo preliminar interanual, 3TR: Previsto 0,5; Anterior 0,6.

* 1100 Eurozona – Empleo preliminar trimestral, 3TR: Previsto 0,1; Anterior 0,1.

* 1100 Eurozona – Comercio Eurostat sin desestacionalizar, EUR, sep: Anterior 1.000.000.000.

* 1100 Eurozona – Balanza comercial total ajustada, sep: Anterior 9.700.000.000.

* 1100 Eurozona – PIB estimación avance trimestral, 3TR: Previsto 0,2; Anterior 0,2.

* 1100 Eurozona – PIB estimación avance interanual, 3TR: Previsto 1,3; Anterior 1,3.

* 1200 Eurozona – Activos de reserva total, oct: Anterior 1.622.220.000.000.

* 1430 Estados Unidos – IPP maquinaria manufacturera, oct.

* 1430 Estados Unidos – IPP demanda final interanual, oct.

* 1430 Estados Unidos – IPP demanda final mensual, oct.

* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía interanual, oct: Previsto 2,6.

* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía mensual, oct.

* 1430 Estados Unidos – IPP excl. alimentos/energía/transporte interanual, oct.

* 1430 Estados Unidos – IPP excl. alimentos/energía/transporte mensual, oct.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas mensual, oct: Previsto 0,2.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo autos mensual, oct: Previsto 0,3.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo gasolina/automóviles, oct.

* 1430 Estados Unidos – Control minorista, oct.

* 1600 Estados Unidos – Inventarios mayoristas (anual), mensual revisado, ago: Previsto -0,2; Anterior -0,2.

* 1600 Estados Unidos – Ventas mayoristas mensual, ago: Previsto 0,4; Anterior 1,4.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)