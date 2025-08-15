Claves para el viernes 15 de agosto
- 1 minuto de lectura'
15 ago (Reuters) -
MERCADOS
* Festivo en España por el Día de la Asunción de la Virgen, mercado abierto.
DATOS MACROECONÓMICOS
Loc Country RIC Indicator Name Per Reu Prior al /Region iod ter Tim s e Pol l 12: Euro EURAST= Reserve Assets Jul 1.462,10B 00 Zone ECI Total 14: United USEMPM= NY Fed Aug 0,0 5,50 30 States ECI Manufacturing 0 14: United USIMP=E Import Prices Jul 0,0 0,1% 30 States CI MM% 14: United USEXP=E Export Prices Jul 0,1 0,5% 30 States CI MM% 14: United USIPI=E Import Prices Jul -0,2% 30 States CI YY 14: United USRSL=E Retail Sales MM Jul 0,5 0,6% 30 States CI% 14: United USRSLA= Retail Sales Jul 0,3 0,5% 30 States ECI Ex-Autos MM% 14: United USRSLG= Retail Ex Jul 0,6% 30 States ECI Gas/Autos 14: United USRLCO= Retail Control Jul 0,4 0,5% 30 States ECI% 15: United USIP=EC Industrial Jul 0,0 0,3% 15 States I Production MM% 15: United USCAPU= Capacity Jul 77,5% 77,6% 15 States ECI Utilization SA 16: United USBINV= Business Jun 0,2 0,0% 00 States ECI Inventories MM% 16: United USUMSP= U Mich Aug 62,0 61,7 00 States ECI Sentiment Prelim 16: United USUMCP= U Mich Aug 67,0 68,0 00 States ECI Conditions 9 Prelim 16: United USUMEP= U Mich Aug 56,0 57,7 00 States ECI Expectations 5 Prelim 16: United USUM1P= U Mich 1Yr Inf Aug 4,5% 00 States ECI Prelim 16: United USUM5P= U Mich 5-Yr Inf Aug 3,4% 00 States ECI Prelim 22: United USNCI=E Net L-T Jun 259,4B 00 States CI Flows,Exswaps 22: United USFBT=E Foreign Buying, Jun 146,3B 00 States CI T-Bonds 22: United USNCIO= Overall Net Jun 311,1B 00 States ECI Capital Flows 22: United USNCIS= Net L-T Jun 259,4B 00 States ECI Flows,Incl.Swaps s 15: United USFOUT= Manuf Output MM Jul -0,1% 0,1% 15 States ECI (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
Otras noticias de Estados Unidos
