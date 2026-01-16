Claves para el viernes 16 de enero
16 ene (Reuters) -
EMPRESAS
* Amadeus IT Group – Dividendo de 0,5300 euros por acción. Fecha de abono.
BANCOS CENTRALES
* Erik Thedéen, gobernador del Riksbank, pronuncia un discurso centrado en la evolución del consumo privado. (0730 GMT)
* Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, participa en la Reunión del Grupo de Bellagio 2026 en el Banco de Inglaterra. (1000 GMT)
* Michelle Bowman, vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, habla sobre las perspectivas de la economía y la política monetaria ante el foro económico Outlook '26 de Nueva Inglaterra, en Foxborough, Massachusetts, EEUU. (1600 GMT)
* Philip Jefferson, vicepresidente de la Reserva Federal, interviene sobre las perspectivas económicas y la implementación de la política monetaria ante el American Institute for Economic Research, el Shadow Open Market Committee y la conferencia de la Universidad Atlántica de Florida, en Boca Ratón, Florida, EEUU. (2030 GMT)
OTROS EVENTOS
* Elina Valtonen, ministra de Asuntos Exteriores de Finlandia, se reúne con Kęstutis Budrys, ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, en Vilna.
* Johann Wadephul, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, y su homóloga austríaca, Beate Meinl-Reisinger, ofrecen declaraciones a la prensa en Berlín. (1430 GMT)
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0800 Alemania – IPC final mensual, dic: previsto 0,0%; Anterior 0,0%.
* 0800 Alemania – IPC final interanual, dic: previsto 1,8%; Anterior 1,8%.
* 0800 Alemania – IPC armonizado final mensual, dic: previsto 0,2%; Anterior 0,2%.
* 0800 Alemania – IPC armonizado final interanual , dic: previsto 2,0%; Anterior 2,0%.
* 1515 EEUU – Producción industrial mensual, dic: previsto 0,1%; Anterior 0,2%.
* 1515 EEUU – Utilización de capacidad desestacionalizado , dic: previsto 76,0%; Anterior 76,0%.
* 1515 EEUU – Producción manufacturera mensual, dic: previsto -0,2%; Anterior 0,0%.
* 1600 EEUU – Índice de mercado de vivienda NAHB , ene: previsto 40,0; Anterior 39,0. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)