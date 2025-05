Claves para el viernes 16 de mayo

16 mayo (Reuters) - BANCOS CENTRALES * Discurso del miembro de la junta de política monetaria del Banco de Japón Nakamura Toyoaki en la reunión de Nishinippon Seikei Konwakai en Fukuoka, Japón. (0400 GMT) * Observaciones introductorias del miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Piero Cipollone, en la reunión del Consejo Europeo de Ciberresiliencia para las Infraestructuras Financieras Paneuropeas, en Fráncfort. (0730 GMT) * Participación del miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Philip Lane, en la mesa redonda de responsables políticos: "Comunicación de los bancos centrales e incertidumbre", en la segunda conferencia de investigación Thomas Laubach, organizada por la Junta de la Reserva Federal en Washington DC, EEUU. (1500 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, da el discurso de graduación en el Vance-Granville Community College en Henderson, Carolina del Norte. (2200 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 07:30 France FRUNR=ECI ILO Unemployment Rate Q1 7,3% 11:00 Euro Zone EUTBAL=ECI Eurostat Trade NSA, Eur Mar 24,0B 11:00 Euro Zone EUTBSA=ECI Total Trade Balance SA Mar 21,00B 14:30 United States USBPE=ECI Building Permits: Number Apr 1,467M 14:30 United States USBPP=ECI Build Permits: Change MM Apr 0,5% 14:30 United States USHST=ECI Housing Starts Number Apr 1,360M 1,324M 14:30 United States USHSTM=ECI House Starts MM: Change Apr -11,4% 14:30 United States USIMP=ECI Import Prices MM Apr -0,1% 14:30 United States USEXP=ECI Export Prices MM Apr 0,0% 14:30 United States USIPI=ECI Import Prices YY Apr 0,9% 16:00 United States USUMSP=ECI U Mich Sentiment Prelim May 53,0 52,2 16:00 United States USUMCP=ECI U Mich Conditions Prelim May 59,8 16:00 United States USUMEP=ECI U Mich Expectations Prelim May 47,3 16:00 United States USUM1P=ECI U Mich 1Yr Inf Prelim May 6,5% 16:00 United States USUM5P=ECI U Mich 5-Yr Inf Prelim May 4,4% 22:00 United States USNCI=ECI Net L-T Flows,Exswaps Mar 112,0B 22:00 United States USFBT=ECI Foreign Buying, T-Bonds Mar 106,2B 22:00 United States USNCIO=ECI Overall Net Capital Flows Mar 284,7B 22:00 United States USNCIS=ECI Net L-T Flows,Incl.Swaps Mar 112,0B (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

