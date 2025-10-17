Claves para el viernes 17 de octubre
17 oct (Reuters) -
EMPRESAS
* La CNMV publica el resultado de la opa de BBVA por Sabadell. BANCOS CENTRALES
* El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, pronuncia un discurso en la conferencia de contabilidad del ICAEW. (0935 GMT)
* Intervención y participación de Sharon Donnery, miembro del consejo del BCE, en la mesa redonda "Addressing Regulatory Fragmentation" del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF). (1100 GMT)
* El vicecanciller y ministro federal de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, y el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, ofrecen una rueda de prensa. (1245 GMT)
* El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, debate sobre la economía y la política monetaria de EEUU ante la Reunión Anual de Miembros del Instituto de Finanzas Internacionales. (1615 GMT)
OTROS EVENTOS
* El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reúne con el presidente de EEUU, Donald Trump, para debatir sobre la defensa antiaérea y las capacidades de ataque de largo alcance de Ucrania. * Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Local /Region Country RIC Indicator Name Period Reuters Prior Time Poll 11:00 Euro Zone EUHIC=ECI HICP Final MM Sep 0,1% 0,1% 11:00 Euro Zone EUHICY=ECI HICP Final YY Sep 2,2% 2,2% 11:00 Euro Zone EUHIX=ECI HICP-X F&E MM Sep 0,2% 0,3% 11:00 Euro Zone EUHIXY=ECI HICP-X F&E Final YY Sep 2,4% 2,4% 11:00 Euro Zone EUXTOB=ECI HICP-X Tobacco MM Sep 0,1% 11:00 Euro Zone EUXTOY=ECI HICP-X Tobacco YY Sep 2,0% 11:00 Euro Zone EUCPIX=ECI HICP-X F, E, A, T Final MM Sep 0,1% 0,1% 11:00 Euro Zone EUCPXY=ECI HICP-X F,E,A&T Final YY Sep 2,3% 2,3% 14:30 United States USBPE=ECI Building Permits: Number Sep 1.330 1.330M 14:30 United States USBPP=ECI Build Permits: Change MM Sep -2,3% 14:30 United States USHST=ECI Housing Starts Number Sep 1.320 1.307M 14:30 United States USHSTM=ECI House Starts MM: Change Sep -8,5% 14:30 United States USIMP=ECI Import Prices MM Sep 0,3% 14:30 United States USEXP=ECI Export Prices MM Sep 0,3% 14:30 United States USIPI=ECI Import Prices YY Sep 0,0% 15:15 United States USIP=ECI Industrial Production MM Sep 0,0% 0,1% 15:15 United States USCAPU=ECI Capacity Utilization SA Sep 77,3% 77,4% 15:15 United States USFOUT=ECI Manuf Output MM Sep 0,1% 0,2% 22:00 United States USNCI=ECI Net L-T Flows,Exswaps Aug 49.2B 22:00 United States USFBT=ECI Foreign Buying, T-Bonds Aug 58.2B 22:00 United States USNCIO=ECI Overall Net Capital Flows Aug 2.1B 22:00 United States USNCIS=ECI Net L-T Flows,Incl.Swaps Aug 49.2B *NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
