Claves para el viernes 19 de diciembre

19 dic (Reuters) -

EMPRESAS

* Enagás – Dividendo de 0,4000 euros por acción. Fecha de descuento.

* Prim – Dividendo de 0,1300 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* Presentación del Informe de Política Monetaria de diciembre a cargo de Ole Christian Bech Moen, en un evento en Teams.

* Kazuo Ueda, gobernador del Banco de Japón, comparece ante la prensa tras la reunión de política monetaria del banco central (0230 GMT).

* Pål Longva y Øystein Børsum, subgobernadores del Norges Bank (banco central de Noruega), intervienen ante la Red Regional del banco (0800 GMT).

* Olli Rehn, gobernador del Banco de Finlandia, habla sobre la política monetaria de la eurozona y las perspectivas económicas, y presenta las previsiones para Finlandia (0900 GMT).

* Piero Cipollone, miembro del consejo del BCE, pronuncia unas palabras en la mesa redonda del Aspen Institute Italia (1200 GMT).

* Olaf Sleijpen, presidente del banco central de Países Bajos, ofrece una rueda de prensa para presentar la actualización de las perspectivas económicas neerlandesas (1200 GMT).

* Philip Lane, economista jefe del BCE, interviene en una conferencia del Banco Central de Irlanda (1510 GMT).

OTROS EVENTOS

* Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, visita Polonia para reunirse con el presidente Karol Nawrocki.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Confianza del consumidor GfK, dic: Previsto -18,0; Anterior -19,0.

* 0800 Alemania – Confianza del consumidor GfK, ene: Previsto -23,2; Anterior -23,2.

* 0800 Alemania – Precios de producción intermensual, nov: Previsto 0,1; Anterior 0,1.

* 0800 Alemania – Precios de producción interanual, nov: Previsto -2,2; Anterior -1,8.

* 0800 Reino Unido – Necesidad de financiación del sector público excl. bancos (GBP), nov: Previsto 10.000.000.000; Anterior 17.434.000.000.

* 0800 Reino Unido – Requerimiento neto de efectivo del sector público (GBP), nov: Anterior 20.825.000.000.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas intermensual, nov: Previsto 0,4; Anterior -1,1.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas sin combustibles intermensual, nov: Previsto 0,2; Anterior -1,0.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas interanual, nov: Previsto 0,9; Anterior 0,2.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas sin combustibles interanual, nov: Previsto 1,6; Anterior 1,2.

* 0845 Francia – Precios de producción intermensual, nov: Anterior 0,0.

* 0845 Francia – Precios de producción interanual, nov: Anterior -0,8.

* 0900 Eurozona – Cuenta corriente NSA, EUR, oct: Anterior 38.100.000.000.

* 0900 Eurozona – Cuenta corriente SA, EUR, oct: Anterior 23.100.000.000.

* 1000 Eurozona – Cuenta corriente NSA, EUR, nov.

* 1000 Eurozona – Cuenta corriente SA, EUR, nov.

* 1200 Reino Unido – Índice de comercio distributivo de la CBI, dic: Anterior -32,0.

* 1600 Eurozona – Confianza del consumidor (estimación inicial), dic: Previsto -14,0; Anterior -14,2.

* 1600 Estados Unidos – Índice de tendencias del empleo, nov: Anterior 106,84.

* 1600 Estados Unidos – Ventas de viviendas de segunda mano, nov: Previsto 4.150.000; Anterior 4.100.000.

* 1600 Estados Unidos – Ventas de viviendas de segunda mano, variación%, nov: Anterior 1,2.

* 1600 Estados Unidos – Confianza del consumidor de la Univ. de Michigan (final), dic: Previsto 53,4; Anterior 53,3.

* 1600 Estados Unidos – Condiciones actuales de la Univ. de Michigan (final), dic: Anterior 50,7.

* 1600 Estados Unidos – Expectativas de la Univ. de Michigan (final), dic: Anterior 55,0.

* 1600 Estados Unidos – Inflación a 1 año de la Univ. de Michigan (final), dic: Anterior 4,1.

* 1600 Estados Unidos – Inflación a 5 años de la Univ. de Michigan (final), dic: Anterior 3,2.

* 1600 Estados Unidos – Inflación PCE media recortada (Fed de Dallas), oct: Anterior 1,9. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)