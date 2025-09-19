Claves para el viernes 19 de septiembre

19 sep (Reuters) -

BANCOS CENTRALES

* Participación de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y de Cipollone y Claudia Buch, miembros del consejo del BCE, en la reunión del Eurogrupo en Copenhague. * El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, habla con la prensa tras la conclusión de la reunión de política monetaria del banco central. (0230 GMT)

* El gobernador del Riksbank, Erik Thedéen, pronuncia el discurso “La resiliencia da frutos: el valor estratégico de la regulación y supervisión” como presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS), durante la conferencia EUROFI Forum 2025. (0630 GMT)

* Participación de Patrick Montagner, miembro del consejo del BCE, en un panel de discusión durante el EUROFI Financial Forum en Copenhague. (0740 GMT)

* El presidente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, participa en la rueda de prensa del Eurogrupo. (0900 GMT)

* Participación de la miembro del consejo del BCE, Anneli Tuominen, en un panel de discusión durante el EUROFI Financial Forum en Copenhague. (0930 GMT)

* La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, participa en una charla sobre las implicaciones de la inteligencia artificial para el desarrollo de la fuerza laboral y la movilidad económica, organizada por el Emerging Tech Economic Research Network. (1830 GMT)

OTROS EVENTOS

* El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, visita China. (Hasta el 20 de septiembre)

* Reunión del Eurogrupo en Copenhague. * El ministro de Asuntos Exteriores de Malasia, Datuk Seri Mohamad Hasan, lidera un equipo oficial de la ASEAN para evaluar la situación en Myanmar. * Visita de Estado del presidente de EEUU, Donald Trump, a Reino Unido. (Hasta el 20 de septiembre)

* Reunión informal de ministros de Asuntos Económicos y Financieros de la UE en Copenhague.

(Hasta el 20 de septiembre)

DATOS MACROECONÓMICOS Local Country RIC Indicator Perio Reute Prior Time /Region Name d rs Poll 01:01 United GBGFK GfK Sep -18 -17 Kingdom =ECI Consumer Confidenc e 08:00 United GBPSN PSNB Ex Aug 12.75 1054 millones Kingdom X=ECI Banks GBP 04B 08:00 United GBPSC PSNCR, Aug 3002 millones Kingdom R=ECI GBP 08:00 United GBRSL Retail Aug 0,3% 0,6% Kingdom =ECI Sales MM 08:00 United GBRSX Retail Aug 0,7% 0,5% Kingdom =ECI Sales Ex-Fuel MM 08:00 United GBRSL Retail Aug 0,6% 1,1% Kingdom Y=ECI Sales YY 08:00 United GBRSX Retail Aug 1,0% 1,3% Kingdom Y=ECI Sales Ex-Fuel YY 08:45 France FRCOM Business Sep 96 96 P=ECI Climate Mfg 08:45 France FRBCS Business Sep 96 =ECI Climate Overall 09:00 Germany DEPPI Producer Aug -0,1% -0,1% =ECI Prices MM 09:00 Germany DEPPI Producer Aug -1,7% -1,5% Y=ECI Prices YY (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)