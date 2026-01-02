LA NACION

Claves para el viernes 2 de enero

Claves para el viernes 2 de enero
Claves para el viernes 2 de eneroTIMOTHY A. CLARY - AFP

2 ene (Reuters) -

MERCADOS

* Cierre por festivo en las bolsas de Japón, Shenzhen (SZSE), y Shanghái (SHFE).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide mensual, dic: Previsto 0,1%; Anterior 0,3%.

* 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide interanual, dic: Previsto 1,2%; Anterior 1,8%.

* 0915 España – PMI manufacturero HCOB, dic: Previsto 51,0; Anterior 51,5.

* 0950 Francia – PMI manufacturero HCOB, dic: Previsto 50,6; Anterior 50,6.

* 0955 Alemania – PMI manufacturero HCOB, dic: Previsto 47,7; Anterior 47,7.

* 1000 Eurozona – Crecimiento anual oferta monetaria M3, nov: Previsto 2,7%; Anterior 2,8%.

* 1000 Eurozona – Préstamos a hogares, nov: Anterior 2,8%.

* 1000 Eurozona – Préstamos a no financieros, nov: Anterior 2,9%.

* 1030 Reino Unido – PMI manufacturero S&P Global, dic: Previsto 51,2; Anterior 51,2.

* 1545 Estados Unidos – PMI manufacturero final S&P Global, dic: Anterior 51,8.

* 1600 Estados Unidos – Gasto en construcción mensual, sep: Previsto -0,1%; Anterior 0,2%.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

Reuters
Conforme a
The Trust Project
Cargando banners ...