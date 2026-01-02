Claves para el viernes 2 de enero
2 ene (Reuters) -
MERCADOS
* Cierre por festivo en las bolsas de Japón, Shenzhen (SZSE), y Shanghái (SHFE).
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide mensual, dic: Previsto 0,1%; Anterior 0,3%.
* 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide interanual, dic: Previsto 1,2%; Anterior 1,8%.
* 0915 España – PMI manufacturero HCOB, dic: Previsto 51,0; Anterior 51,5.
* 0950 Francia – PMI manufacturero HCOB, dic: Previsto 50,6; Anterior 50,6.
* 0955 Alemania – PMI manufacturero HCOB, dic: Previsto 47,7; Anterior 47,7.
* 1000 Eurozona – Crecimiento anual oferta monetaria M3, nov: Previsto 2,7%; Anterior 2,8%.
* 1000 Eurozona – Préstamos a hogares, nov: Anterior 2,8%.
* 1000 Eurozona – Préstamos a no financieros, nov: Anterior 2,9%.
* 1030 Reino Unido – PMI manufacturero S&P Global, dic: Previsto 51,2; Anterior 51,2.
* 1545 Estados Unidos – PMI manufacturero final S&P Global, dic: Anterior 51,8.
* 1600 Estados Unidos – Gasto en construcción mensual, sep: Previsto -0,1%; Anterior 0,2%.
