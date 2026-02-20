Claves para el viernes 20 de febrero
20 feb (Reuters) -
MERCADOS
* Cierre por festivo en bolsas de Shenzhen y Shanghái.
BANCOS CENTRALES
* Christine Lagarde, presidenta del BCE, pronuncia el discurso de aceptación del Premio Conmemorativo Wolfgang Friedmann 2026 en la Facultad de Derecho de Columbia. (0000 GMT)
* Raphael Bostic, presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, participa en una conversación moderada sobre la perspectiva económica en un evento del Birmingham Business Journal. (1445 GMT)
* Alberto Musalem, presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, interviene en Fox Business. (2030 GMT)
OTROS EVENTOS
* Los ministros de Defensa de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia se reúnen en Cracovia para una cumbre del grupo E5 sobre seguridad y cooperación.
* Robert Kalinak, ministro de Defensa de Eslovaquia, y Pål Jonson, su homólogo sueco, asisten a la presentación del primer vehículo de combate CV90 encargado por Eslovaquia en la planta de BAE Systems en Örnsköldsvik (norte de Suecia).
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0800 Alemania – Precios al productor mensual, ene: Previsto 0,3; Anterior -0,2.
* 0800 Alemania – Precios al productor interanual , ene: Previsto -2,1; Anterior -2,5.
* 0800 Reino Unido – Déficit público excluyendo bancos GBP , ene: Previsto -23.800.000.000; Anterior 11.578.000.000.
* 0800 Reino Unido – Déficit público neto GBP, ene: Anterior 16.908.000.000.
* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas mensual, ene: Previsto 0,2; Anterior 0,4.
* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas excluyendo combustible mensual, ene: Previsto 0,2; Anterior 0,3.
* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas interanual , ene: Previsto 2,8; Anterior 2,5.
* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas excluyendo combustible interanual, ene: Previsto 3,6; Anterior 3,1.
* 0915 Francia – PMI manufacturero avance HCOB, feb: Previsto 51,0; Anterior 51,2.
* 0915 Francia – PMI servicios avance HCOB, feb: Previsto 49,2; Anterior 48,4.
* 0915 Francia – PMI compuesto avance HCOB, feb: Previsto 49,7; Anterior 49,1.
* 0930 Alemania – PMI manufacturero avance HCOB , feb: Previsto 49,5; Anterior 49,1.
* 0930 Alemania – PMI servicios avance HCOB, feb: Previsto 52,3; Anterior 52,4.
* 0930 Alemania – PMI compuesto avance HCOB, feb: Previsto 52,3; Anterior 52,1.
* 1000 Eurozona – PMI manufacturero avance HCOB , feb: Previsto 50,0; Anterior 49,5.
* 1000 Eurozona – PMI servicios avance HCOB, feb: Previsto 51,9; Anterior 51,6.
* 1000 Eurozona – PMI compuesto avance HCOB, feb: Previsto 51,5; Anterior 51,3.
* 1030 Reino Unido – PMI compuesto avance S&P Global , feb: Previsto 53,3; Anterior 53,7.
* 1030 Reino Unido – PMI manufacturero avance S&P Global , feb: Previsto 51,5; Anterior 51,8.
* 1030 Reino Unido – PMI servicios avance S&P Global , feb: Previsto 53,5; Anterior 54,0.
* 1400 Estados Unidos – Permisos de construcción número revisado , dic: Anterior 1.448.000.
* 1400 Estados Unidos – Permisos de construcción variación mensual revisado, dic: Anterior 4,3.
* 1430 Estados Unidos – Ingreso personal mensual , dic: Previsto 0,3; Anterior 0,3.
* 1430 Estados Unidos – Consumo personal real mensual , dic: Anterior 0,3.
* 1430 Estados Unidos – Consumo ajustado mensual , dic: Previsto 0,4; Anterior 0,5.
* 1430 Estados Unidos – Índice de precios PCE subyacente mensual , dic: Previsto 0,3; Anterior 0,2.
* 1430 Estados Unidos – Índice de precios PCE subyacente interanual, dic: Previsto 2,9; Anterior 2,8.
* 1430 Estados Unidos – Índice de precios PCE mensual , dic: Previsto 0,3; Anterior 0,2.
* 1430 Estados Unidos – Índice de precios PCE interanual , dic: Previsto 2,8; Anterior 2,8.
* 1430 Estados Unidos – PIB avance, 4TR: Previsto 3,0; Anterior 4,4.
* 1430 Estados Unidos – Ventas PIB avance, 4TR: Previsto 2,6; Anterior 4,5.
* 1430 Estados Unidos – Gasto de consumo PIB avance , 4TR: Anterior 3,5.
* 1430 Estados Unidos – Deflactor PIB avance, 4TR: Previsto 2,9; Anterior 3,7.
* 1430 Estados Unidos – Precios PCE subyacente avance , 4TR: Previsto 2,6; Anterior 2,9.
* 1430 Estados Unidos – Precios PCE avance, 4TR: Previsto 2,8; Anterior 2,8.
* 1430 Estados Unidos – PCE excluyendo alimentos, energía y vivienda (avance), 4TR: Anterior 2,8.
* 1430 Estados Unidos – Servicios PCE excluyendo energía y vivienda (avance), 4TR: Anterior 3,4.
* 1545 Estados Unidos – PMI manufacturero avance S&P Global , feb: Previsto 52,6; Anterior 52,4.
* 1545 Estados Unidos – PMI de servicios avance S&P Global , feb: Previsto 53,0; Anterior 52,7.
* 1545 Estados Unidos – PMI compuesto avance S&P Global , feb: Anterior 53,0.
* 1600 Estados Unidos – Sentimiento U Mich final , feb: Previsto 57,3; Anterior 57,3.
* 1600 Estados Unidos – Condiciones U Mich final , feb: Previsto 57,7; Anterior 58,3.
* 1600 Estados Unidos – Expectativas U Mich final , feb: Anterior 56,6.
* 1600 Estados Unidos – Inflación 1 año final U Mich , feb: Anterior 3,5.
* 1600 Estados Unidos – Inflación 5 años final U Mich , feb: Anterior 3,4.
* 1600 Estados Unidos – Unidades de ventas de viviendas nuevas , dic: Previsto 730.000; Anterior 737.000.
* 1600 Estados Unidos – Cambio mensual ventas de viviendas nuevas , dic: Anterior -0,1.
* 1600 Estados Unidos – PCE Dallas Fed, dic: Anterior 1,5. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)