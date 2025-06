Claves para el viernes 20 de junio

20 jun (Reuters) - BANCOS CENTRALES * El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, da un discurso en la reunión anual de la Asociación de Fideicomisos. * Participación de Pedro Machado, miembro del Consejo de Supervisión del BCE, en un panel de discusión en la Conferencia Legal del Banco de España "Bancos centrales y supervisores, desafíos emergentes y la ley". (1345 GMT) OTROS EVENTOS * Reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE en Luxemburgo. * El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, visita Turquía. * El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se reúne con la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Maria Malmer. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBGFK=ECI GfK Consumer Confidence Jun -20 -20 08:00 Germany DEPPI=ECI Producer Prices MM May -0.3% -0.6% 08:00 Germany DEPPIY=ECI Producer Prices YY May -1.2% -0.9% 08:00 United Kingdom GBPSNX=ECI PSNB Ex Banks GBP May 17.100B 20.155B 08:00 United Kingdom GBPSNB=ECI PSNB, GBP May 16.200B 20.155B 08:00 United Kingdom GBPSCR=ECI PSNCR, GBP May 9.116B 08:00 United Kingdom GBRSL=ECI Retail Sales MM May -0.5% 1.2% 08:00 United Kingdom GBRSX=ECI Retail Sales Ex-Fuel MM May -0.5% 1.3% 08:00 United Kingdom GBRSLY=ECI Retail Sales YY May 1.7% 5.0% 08:00 United Kingdom GBRSXY=ECI Retail Sales Ex-Fuel YY May 1.8% 5.3% 08:45 France FRCOMP=ECI Business Climate Mfg Jun 97 97 08:45 France FRBCS=ECI Business Climate Overall Jun 96 14:30 United States USPFDB=ECI Philly Fed Business Indx Jun -1.0 -4.0 16:00 Euro Zone EUCONF=ECI Consumer Confid. Flash Jun -14.5 -15.2 16:00 United States USLEAD=ECI Leading Index Chg MM May -0.1% -1.0% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)