Claves para el viernes 21 de febrero

21 feb (Reuters) - BANCOS CENTRALES * Discurso de Philip Lane, miembro del Consejo del BCE, en la FIW-Research Conference on International Economics en Viena (1430 GMT). * El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, habla sobre "La comunicación de los bancos centrales" ante la Conferencia sobre Macroeconomía y Política Monetaria organizada por el Banco de la Reserva Federal de San Francisco (1630 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBGFK=ECI GfK Consumer Confidence Feb -22 -22 08:00 United Kingdom GBPSNX=ECI PSNB Ex Banks GBP Jan -20.000B 17.811B 08:00 United Kingdom GBPSNB=ECI PSNB, GBP Jan 17.811B 08:00 United Kingdom GBPSCR=ECI PSNCR, GBP Jan 19.876B 08:00 United Kingdom GBRSL=ECI Retail Sales MM Jan 0.3% -0.3% 08:00 United Kingdom GBRSX=ECI Retail Sales Ex-Fuel MM Jan 0.9% -0.6% 08:00 United Kingdom GBRSLY=ECI Retail Sales YY Jan 0.6% 3.6% 08:00 United Kingdom GBRSXY=ECI Retail Sales Ex-Fuel YY Jan 0.5% 2.9% 08:45 France FRCOMP=ECI Business Climate Mfg Feb 96 95 08:45 France FRBCS=ECI Business Climate Overall Feb 95 09:15 France FRPMIF=ECI HCOB Mfg Flash PMI Feb 45.5 45.0 09:15 France FRPMSF=ECI HCOB Services Flash PMI Feb 48.9 48.2 09:15 France FRPMCF=ECI HCOB Composite Flash PMI Feb 48.0 47.6 09:30 Germany DEPMIF=ECI HCOB Mfg Flash PMI Feb 45.5 45.0 09:30 Germany DEPMSF=ECI HCOB Services Flash PMI Feb 52.5 52.5 09:30 Germany DEPMCF=ECI HCOB Composite Flash PMI Feb 50.8 50.5 10:00 Euro Zone EUPMMF=ECI HCOB Mfg Flash PMI Feb 47.0 46.6 10:00 Euro Zone EUPMSF=ECI HCOB Services Flash PMI Feb 51.5 51.3 10:00 Euro Zone EUPMCF=ECI HCOB Composite Flash PMI Feb 50.5 50.2 10:30 United Kingdom GBPMCF=ECI Flash Composite PMI Feb 50.5 50.6 10:30 United Kingdom GBPMMF=ECI Flash Manufacturing PMI Feb 48.4 48.3 10:30 United Kingdom GBPMSF=ECI Flash Services PMI Feb 50.8 50.8 15:45 United States USMPMP=ECI S&P Global Mfg PMI Flash Feb 51.5 51.2 15:45 United States USMPSP=ECI S&P Global Svcs PMI Flash Feb 53.0 52.9 15:45 United States USPMCF=ECI S&P Global Comp PMI Flash Feb 52.7 16:00 United States USEHS=ECI Existing Home Sales Jan 4.12M 4.24M 16:00 United States USEHSP=ECI Exist. Home Sales % Chg Jan 2.2% 16:00 United States USUMSF=ECI U Mich Sentiment Final Feb 67.8 67.8 16:00 United States USUMCF=ECI U Mich Conditions Final Feb 68.7 16:00 United States USUMF=ECI U Mich Expectations Final Feb 67.3 16:00 United States USUM1F=ECI U Mich 1Yr Inf Final Feb 4.3% 16:00 United States USUM5F=ECI U Mich 5-Yr Inf Final Feb 3.3% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

