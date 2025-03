Claves para el viernes 21 de marzo

21 mar (Reuters) - BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, pronuncia un discurso en la Universidad de Indiana, en Nasáu, Bahamas (1305 GMT). OTROS EVENTOS * V Observatorio de las Finanzas en Madrid. Participan, entre otros, Carlos San Basilio, presidente de la CNMV (0900 GMT); y Javier Oliveros, director comercial de Mapfre Iberia (1040 GMT). * El presidente de Argentina, Javier Milei, viaja a Israel para fortalecer los lazos entre los dos países. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBGFK=ECI GfK Consumer Confidence Mar -21 -20 08:00 United Kingdom GBPSNX=ECI PSNB Ex Banks GBP Feb 6,600B -15,442B 08:00 United Kingdom GBPSNB=ECI PSNB, GBP Feb -15,442B 08:00 United Kingdom GBPSCR=ECI PSNCR, GBP Feb -22,484B 08:45 France FRCOMP=ECI Business Climate Mfg Mar 97 97 08:45 France FRBCS=ECI Business Climate Overall Mar 96 09:00 Euro Zone EUCURA=ECI Current Account NSA,EUR Jan 50,50B 09:00 Euro Zone EUCURU=ECI Current Account SA, EUR Jan 38,400B 09:00 Spain ESONS=ECI Overnight Stays Feb 16.910.798 12:00 United Kingdom GBCBIO=ECI CBI Trends - Orders Mar -28 16:00 Euro Zone EUCONF=ECI Consumer Confid. Flash Mar -13,0 -13,6 20:00 United States USPOF=ECI USDA-Cattle Placed On Fd Feb 86,0 102,0 20:00 United States USMKTD=ECI USDA-Cattle Marketed Feb 91,9% 101,0% 20:00 United States USOF=ECI USDA-Cattle On Feed Mar 98,3% 99,0% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

