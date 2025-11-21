Claves para el viernes 21 de noviembre
21 nov (Reuters) -
EMPRESAS
* Merlin Properties – Dividendo de €0,20 por acción. Fecha de descuento.
BANCOS CENTRALES
* Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, interviene y mantiene un turno de preguntas en el Foro Gran Vía organizado por Fundación BBK en Bilbao (0800 GMT).
* Discurso de Christine Lagarde, presidenta del BCE, en el 35º Congreso Bancario Europeo (0830 GMT).
* Intervención y coloquio de Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, en un encuentro en la Deusto Business School en Bilbao (1130 GMT).
* Conversación con Pedro Machado, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, en la Conferencia europea de entidades financieras de JP Morgan (1130 GMT).
* Discurso de Martin Schlegel, presidente del Banco Nacional Suizo, en “El BNS y sus observadores” (1240 GMT).
* Intervención de bienvenida del gobernador de la Reserva Federal Michael Barr en las College Fed Challenge Finals (1330 GMT).
* Discurso de apertura del vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, en la “Conferencia de Estabilidad Financiera 2025” del Banco de la Reserva Federal de Cleveland (1345 GMT).
* Palabras de apertura de Susan Collins, presidenta de la Fed de Boston, en la conferencia “La economía de EEUU en un panorama cambiante” (1400 GMT).
* La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, participa en un panel antes del evento “El BNS y sus observadores” (1400 GMT).
OTROS EVENTOS
* La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, visita Sudáfrica para asistir por primera vez a la cumbre del Grupo de los 20. (Hasta el 24 de noviembre)
* El presidente francés, Emmanuel Macron, realiza una visita oficial a Mauricio al margen de su participación en la cumbre del G20. (Hasta el 22 de noviembre)
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0101 Reino Unido – Confianza del consumidor GfK, nov: Previsto -18,0; Anterior -17,0.
* 0800 Reino Unido – Déficit público excluyendo bancos GBP, oct: Previsto 15.000.000.000; Anterior 20.246.000.000.
* 0800 Reino Unido – Déficit público neto GBP, oct: Anterior -10.862.000.000.
* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas mensual, oct: Previsto 0,0; Anterior 0,5.
* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas excluyendo combustible mensual, oct: Previsto -0,3; Anterior 0,6.
* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas interanual, oct: Previsto 1,5; Anterior 1,5.
* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas excluyendo combustible interanual, oct: Previsto 2,5; Anterior 2,3.
* 0845 Francia – Clima empresarial manufacturero, nov: Previsto 100,0; Anterior 101,0.
* 0845 Francia – Clima empresarial general, nov: Anterior 97,0.
* 0900 España – Pernoctaciones, oct: Anterior 39.420.118.
* 0915 Francia – PMI manufacturero avance HCOB, nov: Previsto 49,0; Anterior 48,8.
* 0915 Francia – PMI servicios avance HCOB, nov: Previsto 48,4; Anterior 48,0.
* 0915 Francia – PMI compuesto avance HCOB, nov: Previsto 48,1; Anterior 47,7.
* 0930 Alemania – PMI manufacturero avance HCOB, nov: Previsto 49,8; Anterior 49,6.
* 0930 Alemania – PMI servicios avance HCOB, nov: Previsto 54,0; Anterior 54,6.
* 0930 Alemania – PMI compuesto avance HCOB, nov: Previsto 53,5; Anterior 53,9.
* 1000 Eurozona – PMI manufacturero avance HCOB, nov: Previsto 50,2; Anterior 50,0.
* 1000 Eurozona – PMI servicios avance HCOB, nov: Previsto 52,8; Anterior 53,0.
* 1000 Eurozona – PMI compuesto avance HCOB, nov: Previsto 52,5; Anterior 52,5.
* 1030 Reino Unido – PMI compuesto avance, nov: Previsto 51,8; Anterior 52,2.
* 1030 Reino Unido – PMI manufacturero avance, nov: Previsto 49,2; Anterior 49,7.
* 1030 Reino Unido – PMI servicios avance, nov: Previsto 52,0; Anterior 52,3.
* 1430 Estados Unidos – Ganancias semanales reales mensual, sep: Anterior -0,1.
* 1545 Estados Unidos – PMI manufacturero avance S&P Global, nov: Previsto 52,0; Anterior 52,5.
* 1545 Estados Unidos – PMI de servicios avance S&P Global, nov: Previsto 54,6; Anterior 54,8.
* 1545 Estados Unidos – PMI compuesto avance S&P Global, nov: Previsto 54,5; Anterior 54,6.
* 1600 Estados Unidos – Sentimiento U Mich final, nov: Previsto 50,5; Anterior 50,3.
* 1600 Estados Unidos – Condiciones U Mich final, nov: Anterior 52,3.
* 1600 Estados Unidos – Expectativas U Mich final, nov: Anterior 49,0.
* 1600 Estados Unidos – Inflación 1 año final U Mich, nov: Anterior 4,7.
* 1600 Estados Unidos – Inflación 5 años final U Mich, nov: Anterior 3,6. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)