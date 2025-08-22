Claves para el viernes 22 de agosto

22 ago (Reuters) - BANCOS CENTRALES * El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habla sobre "Perspectivas económicas y revisión del marco" antes del Simposio de Política Monetaria de Jackson Hole 2025. (1400 GMT) OTROS EVENTOS * El canciller de Austria, Christian Stocker, visita Chipre para mantener conversaciones bilaterales con el presidente Nikos Christodoulides. * Los primeros ministros de Finlandia, Petteri Orpo, y de Estonia, Kristen Michal, se reúnen en Tallin. DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Perio Reu Prior al /Region d ter Tim s e Pol l 01: United GBGFK=E GfK Consumer Aug -20 -19 01 Kingdom CI Confidence 08: Germany DEGDP=E GDP Detailed Q2 -0, -0,1% 00 CI QQ SA 1% 08: Germany DEGDPY= GDP Detailed Q2 0,0 0,0% 00 ECI YY NSA% 08: Germany DEGDDS= GDP Detailed Q2 0,4 0,4% 00 ECI YY SA% 08: France FRCOMP= Business Aug 96 96 45 ECI Climate Mfg 08: France FRBCS=E Business Aug 96 45 CI Climate Overall 09: Spain ESONS=E Overnight Jul 38.98 00 CI Stays 2.683 (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)