Claves para el viernes 23 de enero
23 ene (Reuters) -
EMPRESAS
* Acerinox – Dividendo de 0,3100 euros por acción. Fecha de abono.
BANCOS CENTRALES
* Megan Greene, miembro externa del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, pronuncia un discurso en la Resolution Foundation "¿Mundos aparte?" (0930 GMT).
OTROS EVENTOS
* Rueda de prensa en Ginebra con Abás Araqchi, ministro de Exteriores de Irán (0730 GMT).
* Panel en Davos sobre las perspectivas de la economía global con Mohamed al-Jadaan, ministro de Finanzas de Arabia Saudí, Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, y Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (1000 GMT).
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0101 Reino Unido – Confianza del consumidor GfK, ene: Previsto -16,0; Anterior -17,0.
* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas mensual, dic: Previsto -0,1%; Anterior -0,1%.
* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas excluyendo combustible mensual, dic: Previsto -0,2%; Anterior -0,2%.
* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas interanual, dic: Previsto 1,1%; Anterior 0,6%.
* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas excluyendo combustible interanual, dic: Previsto 1,7%; Anterior 1,2%.
* 0845 Francia – Clima empresarial manufacturero, ene: Previsto 101,0; Anterior 102,0.
* 0845 Francia – Clima empresarial general, ene: Anterior 99,0.
* 0915 Francia – PMI manufacturero avance HCOB, ene: Previsto 50,5; Anterior 50,7.
* 0915 Francia – PMI servicios avance HCOB, ene: Previsto 50,5; Anterior 50,1.
* 0915 Francia – PMI compuesto avance HCOB, ene: Previsto 50,0; Anterior 50,0.
* 0930 Alemania – PMI manufacturero avance HCOB, ene: Previsto 47,8; Anterior 47,0.
* 0930 Alemania – PMI servicios avance HCOB, ene: Previsto 52,5; Anterior 52,7.
* 0930 Alemania – PMI compuesto avance HCOB, ene: Previsto 51,6; Anterior 51,3.
* 1000 Eurozona – PMI manufacturero avance HCOB, ene: Previsto 49,1; Anterior 48,8.
* 1000 Eurozona – PMI servicios avance HCOB, ene: Previsto 52,6; Anterior 52,4.
* 1000 Eurozona – PMI compuesto avance HCOB, ene: Previsto 51,8; Anterior 51,5.
* 1030 Reino Unido – PMI compuesto avance, ene: Previsto 51,5; Anterior 51,4.
* 1030 Reino Unido – PMI manufacturero avance, ene: Previsto 50,6; Anterior 50,6.
* 1030 Reino Unido – PMI servicios avance, ene: Previsto 51,7; Anterior 51,4.
* 1545 Estados Unidos – PMI manufacturero avance S&P Global, ene: Previsto 52,0; Anterior 51,8.
* 1545 Estados Unidos – PMI de servicios avance S&P Global, ene: Previsto 52,8; Anterior 52,5.
* 1545 Estados Unidos – PMI compuesto avance S&P Global, ene: Anterior 52,7.
* 1600 Estados Unidos – Cambio índice líder mensual, nov: Anterior -0,3%.
* 1600 Estados Unidos – Sentimiento U Mich final, ene: Previsto 54,0; Anterior 54,0.
* 1600 Estados Unidos – Condiciones U Mich final, ene: Anterior 52,4.
* 1600 Estados Unidos – Expectativas U Mich final, ene: Anterior 55,0.
* 1600 Estados Unidos – Inflación 1 año final U Mich, ene: Anterior 4,2%.
* 1600 Estados Unidos – Inflación 5 años final U Mich, ene: Anterior 3,4%. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)