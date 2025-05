Claves para el viernes 23 de mayo

23 may (Reuters) - BANCOS CENTRALES * Conferencia del miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Philip Lane, sobre "Inflación y Desinflación en el Área del Euro" en EMU Lab (Instituto Universitario Europeo de Florencia) en Florencia, Italia. (0830 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, y el presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, participan en una charla informal sobre economía y política monetaria antes de la Northwest Arkansas Fireside Chat organizada por el Banco de la Reserva Federal de San Luis, en Bentonville, Arkansas. (1335 GMT) * El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, da una conferencia en una conferencia organizada por el banco central austríaco. (1430 GMT) * Lisa Cook, miembro de la Reserva Federal, habla ante la Séptima Conferencia Anual de Mujeres en Macroeconomía, copatrocinada por la Escuela Superior de Artes y Ciencias de la Universidad de Nueva York, la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York y el Instituto Becker Friedman de la Universidad de Chicago. (1600 GMT) * Discurso de Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, sobre "Educación financiera y política monetaria" en el evento "La democracia se nutre de la participación" del Internationaler Demokratiepreis Bonn e.V. (IDP) en Bonn, Alemania. (1600 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBGFK=ECI GfK Consumer Confidence May -22 -23 08:00 Germany DEGDP=ECI GDP Detailed QQ SA Q1 0,2% 0,2% 08:00 Germany DEGDPY=ECI GDP Detailed YY NSA Q1 -0,4% -0,4% 08:00 Germany DEGDDS=ECI GDP Detailed YY SA Q1 -0,2% -0,2% 08:00 United Kingdom GBRSL=ECI Retail Sales MM Apr 0,2% 0,4% 08:00 United Kingdom GBRSX=ECI Retail Sales Ex-Fuel MM Apr 0,3% 0,5% 08:00 United Kingdom GBRSLY=ECI Retail Sales YY Apr 4,5% 2,6% 08:00 United Kingdom GBRSXY=ECI Retail Sales Ex-Fuel YY Apr 4,4% 3,3% 08:45 France FRCONC=ECI Consumer Confidence May 93 92 09:00 Spain ESONS=ECI Overnight Stays Apr 22.344.694 14:00 United States USBPR=ECI Build Permits R Numb Apr 14:00 United States USBPRP=ECI Build Permits R Chg MM Apr 16:00 United States USHNS=ECI New Home Sales-Units Apr 0,693M 0,724M 16:00 United States USHNSP=ECI New Home Sales Chg MM Apr 7,4% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

