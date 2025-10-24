Claves para el viernes 24 de octubre

24 oct (Reuters) -

* Naturhouse Health - Dividendo ordinario de 0,1000 euros por acción. Fecha de abono.

* Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, participa en una charla titulada "El nuevo marco de las finanzas internacionales" organizada por Il Mattino en Nápoles, Italia. (0800 GMT)

* Martin Kocher, gobernador del Banco Nacional de Austria y dirigente monetario del BCE, interviene en una feria para accionistas minoristas austriacos en Viena. (1130 GMT)

* El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, pronuncia un discurso de aceptación al recibir el premio Pádraig Ó hUiginn. (1330 GMT)

* El Banco de la Reserva Federal de Cleveland publica el IPC medio de septiembre. (1500 GMT)

* La Junta de la Reserva Federal celebra una reunión abierta para debatir propuestas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas públicas de su marco de pruebas de estrés y para solicitar comentarios sobre los escenarios para la prueba de estrés de supervisión de 2026. (1800 GMT)

* El secretario general de la Asean, Kao Kim Hourn, recibe a Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, con motivo de la visita del mandatario a la sede de la Asean.

* El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, viaja a Londres para asistir a una reunión de la "coalición de los dispuestos".

* El presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, visita Bruselas para firmar un acuerdo de Asociación y Cooperación Reforzada con la UE.

* El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, realiza una visita oficial a Vietnam por invitación del presidente Luong Cuong. (Hasta el 25 de octubre)

* Elecciones presidenciales en Irlanda.

Datos macroeconómicos Loc Country RIC Indicator Name Per Reuters Prior al /Region iod Poll Tim e 01: United GBGFK= GfK Consumer Oct -20 -19 01 Kingdom ECI Confidence 08: United GBRSL= Retail Sales Sep -0,2% 0,5% 00 Kingdom ECI MM 08: United GBRSX= Retail Sales Sep -0,6% 0,8% 00 Kingdom ECI Ex-Fuel MM 08: United GBRSLY Retail Sales Sep 0,4% 0,7% 00 Kingdom =ECI YY 08: United GBRSXY Retail Sales Sep 0,7% 1,2% 00 Kingdom =ECI Ex-Fuel YY 08: France FRCONC Consumer Oct 87 87 45 =ECI Confidence 09: Spain ESUNR= Unemployment Q3 10,29% 00 ECI Rate 09: France FRPMIF HCOB Mfg Flash Oct 48,2 48,2 15 =ECI PMI 09: France FRPMSF HCOB Services Oct 48,7 48,5 15 =ECI Flash PMI 09: France FRPMCF HCOB Composite Oct 48,4 48,1 15 =ECI Flash PMI 09: Germany DEPMIF HCOB Mfg Flash Oct 49,5 49,5 30 =ECI PMI 09: Germany DEPMSF HCOB Services Oct 51,0 51,5 30 =ECI Flash PMI 09: Germany DEPMCF HCOB Composite Oct 51,5 52,0 30 =ECI Flash PMI 10: Euro EUPMMF HCOB Mfg Flash Oct 49,8 49,8 00 Zone =ECI PMI 10: Euro EUPMSF HCOB Services Oct 51,1 51,3 00 Zone =ECI Flash PMI 10: Euro EUPMCF HCOB Composite Oct 51,0 51,2 00 Zone =ECI Flash PMI 10: United GBPMCF Flash Oct 50,6 50,1 30 Kingdom =ECI Composite PMI 10: United GBPMMF Flash Oct 46,6 46,2 30 Kingdom =ECI Manufacturing PMI 10: United GBPMSF Flash Services Oct 51,0 50,8 30 Kingdom =ECI PMI 14: United USCPF= Core CPI MM, Sep 0,3% 0,3% 30 States ECI SA 14: United USCPFY Core CPI YY, Sep 3,1% 3,1% 30 States =ECI NSA 14: United USCPN= CPI Index, NSA Sep 325,03 323,97 30 States ECI 6 6 14: United USCPNX Core CPI Sep 329,79 30 States =ECI Index, SA 3 14: United USCPI= CPI MM, SA Sep 0,4% 0,4% 30 States ECI 14: United USCPNY CPI YY, NSA Sep 3,1% 2,9% 30 States =ECI 14: United USEARN Real Weekly Sep -0,1% 30 States =ECI Earnings MM 14: United USCPIW CPI Wage Sep 317,30 30 States =ECI Earner 6 15: United USMPMP S&P Global Mfg Oct 52,0 52,0 45 States =ECI PMI Flash 15: United USMPSP S&P Global Oct 53,5 54,2 45 States =ECI Svcs PMI Flash 15: United USPMCF S&P Global Oct 53,9 45 States =ECI Comp PMI Flash 16: United USUMSF U Mich Oct 55,0 55,0 00 States =ECI Sentiment Final 16: United USUMCF U Mich Oct 61,0 00 States =ECI Conditions Final 16: United USUMF= U Mich Oct 51,2 00 States ECI Expectations Final 16: United USUM1F U Mich 1Yr Inf Oct 4,6% 00 States =ECI Final 16: United USUM5F U Mich 5-Yr Oct 3,7% 00 States =ECI Inf Final 17: United USCCPI Cleveland Fed Sep 0,3% 00 States =ECI CPI *NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)