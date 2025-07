Claves para el viernes 25 de julio

25 jul (Reuters) - EMPRESAS * Neinor Homes publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Almirall publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Reig Jofre publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Renta Corp publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. OTROS EVENTOS * El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a Escocia para una visita privada. DATOS MACROECONÓMICOS Local Country/R RIC Indicator Name Perio Reut Prio Time egion d ers r Poll 01:01 United GBGFK=E GfK Consumer Jul -20 -18 Kingdom CI Confidence 08:00 United GBRSL=E Retail Sales MM Jun 1,2% -2,7 Kingdom CI% 08:00 United GBRSX=E Retail Sales Jun 1,2% -2,8 Kingdom CI Ex-Fuel MM% 08:00 United GBRSLY= Retail Sales YY Jun 1,8% -1,3 Kingdom ECI% 08:00 United GBRSXY= Retail Sales Jun 2,0% -1,3 Kingdom ECI Ex-Fuel YY% 08:45 France FRCONC= Consumer Jul 88 88 ECI Confidence 10:00 Euro Zone EUM3=EC Money-M3 Annual Jun 3,7% 3,9% I Grwth 10:00 Euro Zone EULHH=E Loans to Jun 2,0% CI Households 10:00 Euro Zone EULNF=E Loans to Jun 2,5% CI Non-Fin 10:00 Germany DEBUS=E Ifo Business Jul 89,0 88,4 CI Climate New 10:00 Germany DEBUCS= Ifo Curr Jul 86,7 86,2 ECI Conditions New 10:00 Germany DEBUES= Ifo Jul 91,1 90,7 ECI Expectations New 12:00 France FRUEMP= Unemp Class-A Jun 3.00 ECI SA 2,2k 14:30 United USDGN=E Durable Goods Jun -10, 16,4 States CI 8%% 14:30 United USDGXT= Durables Jun 0,1% 0,5% States ECI Ex-Transport 14:30 United USDGND= Durables Jun 15,5 States ECI Ex-Defense MM% 14:30 United USNDXA= Nondefe Cap Jun 0,2% 1,7% States ECI Ex-Air (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)