Claves para el viernes 26 de septiembre
- 1 minuto de lectura'
26 sep (Reuters) -
BANCOS CENTRALES
* Discurso principal de Piero Cipollone, miembro del consejo del BCE, seguido de un panel en la conferencia conjunta BCE-CEPR-Bocconi organizada por la Universidad Bocconi en Milán. (0700 GMT)
* El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, interviene en el acto "Conferencia 40 años de Fedea: los retos de la economía española" en Madrid. (1100 GMT)
* Reunión del consejo general del Riksbank. (1100 GMT)
* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla ante el Peterson Institute for International Economics, en Washington. (1300 GMT)
* La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, participa en la conversación "Enfoque de la toma de decisiones de política monetaria", organizada por el Forecasters' Club de Nueva York. (1700 GMT)
OTROS EVENTOS
* El comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, se reúne en Hanói con su homólogo vietnamita, Nguyen Hong Dien. * El comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, ofrece una rueda de prensa en Hanói tras reunirse con altos dirigentes de Vietnam en el marco de un viaje al Sudeste Asiático. (1030 GMT)
* El primer ministro de India, Narendra Modi, visita EEUU para una sesión de alto nivel de la Asamblea General de la ONU.
Datos macroeconómicos
Loc Country RIC Indicator Name Perio Reute Prior al /Region d rs Tim Poll e 09: Spain ESGDPQ GDP Final QQ Q2 0,7% 00 =ECI 09: Spain ESGDPY GDP YY Q2 2,8% 00 =ECI 14: United USGPY= Personal Income Aug 0,3% 0,4% 30 States ECI MM 14: United USGPCR Personal Aug 0,3% 30 States =ECI Consump Real MM 14: United USGPCS Consumption, Aug 0,4% 0,5% 30 States =ECI Adjusted MM 14: United USPCEM Core PCE Price Aug 0,3% 30 States =ECI Index MM 14: United USPCE2 Core PCE Price Aug 2,9% 30 States =ECI Index YY 14: United USPCE= PCE Price Index Aug 0,2% 30 States ECI MM 14: United USPCEY PCE Price Index Aug 2,6% 30 States =ECI YY 15: United USDALL Dallas Fed PCE Aug 1,9% 00 States =ECI 16: United USUMSF U Mich Sep 55,4 00 States =ECI Sentiment Final 16: United USUMCF U Mich Sep 61,2 00 States =ECI Conditions Final 16: United USUMF= U Mich Sep 51,8 00 States ECI Expectations Final 16: United USUM1F U Mich 1Yr Inf Sep 4,8% 00 States =ECI Final 16: United USUM5F U Mich 5-Yr Inf Sep 3,9% 00 States =ECI Final (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
“Así le va a quien me roba”: el mensaje del jefe narco que transmitió en vivo las torturas a las tres jóvenes de La Matanza
- 2
“Realmente poco”: volvieron a subir las retenciones y el mercado se hundió
- 3
Tras su giro discursivo, Trump parece querer lavarse las manos de la guerra en Ucrania
- 4
“Estafados y huérfanos”: estallido de bronca e indignación en un chat de socios de la Rural