Claves para el viernes 27 de febrero
27 feb (Reuters) -
EMPRESAS
* Amadeus publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Cellnex publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* IAG publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Acerinox publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Arteche publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Ercros publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* FCC publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Global Dominion publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Prosegur publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Reig Jofre publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Técnicas Reunidas publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Tubacex publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Merlin Properties publica resultados anuales.
* CAF publica resultados anuales.
* Libertas 7 publica resultados anuales.
* Nicolás Correa publica resultados anuales.
* Baviera publica resultados anuales tras el cierre del mercado.
* Renta Corporación publica resultados anuales tras el cierre del mercado.
* Aedas Homes – Finaliza el periodo de aceptación de la OPA.
BANCOS CENTRALES
* Huw Pill, economista jefe del Banco de Inglaterra, participa en un panel sobre la economía de Reino Unido y EEUU. (1300 GMT)
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0101 Reino Unido – Confianza del consumidor GfK, feb 2026: Previsto -15,0; Anterior -16,0.
* 0800 Alemania – Precios de importación mensual, ene 2026: Anterior -0,1.
* 0800 Alemania – Precios de importación interanual, ene 2026: Anterior -2,3.
* 0845 Francia – Gasto del consumidor mensual, ene 2026: Previsto 0,3; Anterior -0,6.
* 0845 Francia – PIB trimestral final, 4TR 2025: Anterior 0,2.
* 0845 Francia – PIB interanual final, 4TR 2025: Anterior 1,1.
* 0845 Francia – IPC (norma UE) preliminar interanual, feb 2026: Previsto 0,7; Anterior 0,4.
* 0845 Francia – IPC (norma UE) preliminar mensual, feb 2026: Previsto 0,5; Anterior -0,4.
* 0845 Francia – IPC preliminar interanual sin desestacionalizar, feb 2026: Previsto 0,8; Anterior 0,3.
* 0845 Francia – IPC preliminar mensual sin desestacionalizar, feb 2026: Previsto 0,5; Anterior -0,3.
* 0845 Francia – Revisión de empleo no agrícola, 4TR 2025: Anterior -0,1.
* 0845 Francia – Precios al productor mensual, ene 2026: Anterior 0,2.
* 0845 Francia – Precios al productor interanual, ene 2026: Anterior -2,0.
* 0900 España – IPC armonizado avance interanual, feb 2026: Previsto 2,3; Anterior 2,4.
* 0900 España – IPC interanual preliminar sin desestacionalizar, feb 2026: Previsto 2,2; Anterior 2,3.
* 0900 España – IPC armonizado avance mensual, feb 2026: Previsto 0,3; Anterior -0,8.
* 0900 España – IPC preliminar mensual sin desestacionalizar, feb 2026: Anterior -0,4.
* 0955 Alemania – Variación en desempleo ajustado, feb 2026: Previsto 2,0; Anterior 0,0.
* 0955 Alemania – Desempleo total sin desestacionalizar, feb 2026: Anterior 3,085.
* 0955 Alemania – Tasa de desempleo ajustada, feb 2026: Previsto 6,3; Anterior 6,3.
* 0955 Alemania – Desempleo total ajustado, feb 2026: Anterior 2,976.
* 1000 España – Balance de cuenta corriente, dic 2025: Anterior 0,21.
* 1200 Francia – Desempleo clase A ajustado, ene 2026: Anterior 3.117,4.
* 1400 Alemania – IPC preliminar mensual, feb 2026: Previsto 0,5; Anterior 0,1.
* 1400 Alemania – IPC preliminar interanual, feb 2026: Previsto 2,0; Anterior 2,1.
* 1400 Alemania – IPC armonizado preliminar mensual, feb 2026: Previsto 0,5; Anterior -0,1.
* 1400 Alemania – IPC armonizado preliminar interanual, feb 2026: Previsto 2,1; Anterior 2,1.
* 1430 Estados Unidos – IPP maquinaria manufacturera, ene 2026: Anterior 194,3.
* 1430 Estados Unidos – IPP demanda final interanual, ene 2026: Previsto 2,6; Anterior 3,0.
* 1430 Estados Unidos – IPP demanda final mensual, ene 2026: Previsto 0,3; Anterior 0,5.
* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía interanual, ene 2026: Previsto 3,0; Anterior 3,3.
* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía mensual, ene 2026: Previsto 0,3; Anterior 0,7.
* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía/transporte interanual, ene 2026: Anterior 3,5.
* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía/transporte mensual, ene 2026: Anterior 0,4.
* 1545 Estados Unidos – PMI de Chicago, feb 2026: Previsto 52,8; Anterior 54,0.
* 1600 Estados Unidos – Gasto en construcción mensual, dic 2025: Previsto 0,3; Anterior 0,5. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)