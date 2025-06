Claves para el viernes 27 de junio

27 jun (Reuters) - BANCOS CENTRALES * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, y Lisa Cook, una de las gobernadoras de la Junta de la Reserva Federal, participan en un debate de Fed Listens sobre las condiciones del mercado laboral, la inflación y los tipos de interés antes de la Cumbre de Política "Construyendo Comunidades Fuertes y Sostenibles" 2025, organizada por el Banco de la Reserva Federal de Cleveland (1315 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, modera una sesión con comentarios de apertura de la profesora Carmen Reinhart en la 24.ª Conferencia Anual del Banco de Pagos Internacionales (1130 GMT) OTROS EVENTOS * El vice primer ministro de Rusia, Alexander Novak, celebrará una comisión intergubernamental con el ministro de comercio de Turquía, Omer Bolat (0830 GMT) * El canciller alemán, Friedrich Merz, y su homólogo austríaco, Christian Stocker, ofrecen una conferencia de prensa en Berlín (1130 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:45 France FRGPC=ECI Consumer Spending MM May 0,1% 0,3% 08:45 France FRCPIP=ECI CPI (EU Norm) Prelim YY Jun 0,7% 0,6% 08:45 France FRHICF=ECI CPI (EU Norm) Prelim MM Jun 0,2% -0,2% 08:45 France FRCPFY=ECI CPI Prelim YY NSA Jun 0,7% 0,7% 08:45 France FRCPFM=ECI CPI Prelim MM NSA Jun 0,1% -0,1% 08:45 France FRPPI=ECI Producer Prices MM May -4,3% 08:45 France FRPPIY=ECI Producer Prices YY May -0,8% 09:00 Spain ESHICF=ECI HICP Flash YY Jun 2,0% 2,0% 09:00 Spain ESCPIF=ECI CPI YY Flash NSA Jun 2,0% 2,0% 09:00 Spain ESHCP=ECI HICP Flash MM Jun 0,6% 0,0% 09:00 Spain ESCPIM=ECI CPI MM Flash NSA Jun 0,40% 0,10% 09:00 Spain ESRSLY=ECI Retail Sales YY May 4,0% 11:00 Euro Zone EUBUSC=ECI Business Climate Jun -0,55 11:00 Euro Zone EUECOS=ECI Economic Sentiment Jun 95.1 94.8 11:00 Euro Zone EUBUSS=ECI Industrial Sentiment Jun -9.9 -10.3 11:00 Euro Zone EUSERS=ECI Services Sentiment Jun 1.6 1.5 11:00 Euro Zone EUCONS=ECI Consumer Confid. Final Jun -15,3 -15,3 11:00 Euro Zone EUCOIN=ECI Cons Infl Expec Jun 23,6 11:00 Euro Zone EUINSP=ECI Selling Price Expec Jun 7,9 14:30 United States USGPY=ECI Personal Income MM May 0,3% 0,8% 14:30 United States USGPCR=ECI Personal Consump Real MM May 0,1% 14:30 United States USGPCS=ECI Consumption, Adjusted MM May 0,1% 0,2% 14:30 United States USPCEM=ECI Core PCE Price Index MM May 0,1% 0,1% 14:30 United States USPCE2=ECI Core PCE Price Index YY May 2,6% 2,5% 14:30 United States USPCE=ECI PCE Price Index MM May 0,1% 0,1% 14:30 United States USPCEY=ECI PCE Price Index YY May 2,3% 2,1% 15:00 United States USDALL=ECI Dallas Fed PCE May 2,7% 16:00 United States USUMSF=ECI U Mich Sentiment Final Jun 60,5 60,5 16:00 United States USUMCF=ECI U Mich Conditions Final Jun 63,7 16:00 United States USUMF=ECI U Mich Expectations Final Jun 58,4 16:00 United States USUM1F=ECI U Mich 1Yr Inf Final Jun 5,1% 16:00 United States USUM5F=ECI U Mich 5-Yr Inf Final Jun 4,1% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)