Claves para el viernes 28 de noviembre
- 1 minuto de lectura'
28 nov (Reuters) -
MERCADOS
* Media sesión en el mercado en EEUU por el Día de Acción de Gracias.
EMPRESAS
* Mapfre – Dividendo de 0,0704 euros por acción. Fecha de abono.
* Bankinter – Dividendo de 0,3012 euros por acción. Fecha de descuento.
BANCOS CENTRALES
* Representantes del Riksbank, la Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia, la Oficina Nacional de la Deuda y el Gobierno se reúnen para una sesión del Consejo de Estabilidad Financiera (0830 GMT).
* El supervisor del BCE Patrick Montagner interviene en un evento (0910 GMT).
OTROS EVENTOS
* Consejo de Asuntos Exteriores (Defensa) de la UE en Bruselas.
* El canciller de Alemania, Friedrich Merz, recibe con honores militares al primer ministro de Eslovenia, Robert Golob (1030 GMT).
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0800 Alemania – Precios de importación mensual, oct: Previsto 0,0; Anterior 0,2.
* 0800 Alemania – Precios de importación interanual, oct: Previsto -1,6; Anterior -1,0.
* 0800 Alemania – Ventas minoristas mensual real, oct: Previsto 0,2; Anterior 0,2.
* 0800 Alemania – Ventas minoristas interanual real, oct: Previsto 0,1; Anterior 0,2.
* 0845 Francia – Gasto del consumidor mensual, oct: Previsto 0,2; Anterior 0,3.
* 0845 Francia – PIB trimestral final, 3TR: Previsto 0,5; Anterior 0,5.
* 0845 Francia – PIB interanual final, 3TR: Anterior 0,9.
* 0845 Francia – IPC (norma UE) preliminar interanual, nov: Previsto 1,0; Anterior 0,8.
* 0845 Francia – IPC (norma UE) preliminar mensual, nov: Previsto 0,0; Anterior 0,1.
* 0845 Francia – IPC preliminar interanual sin desestacionalizar, nov: Previsto 1,0; Anterior 0,9.
* 0845 Francia – IPC preliminar mensual sin desestacionalizar, nov: Previsto 0,0; Anterior 0,1.
* 0845 Francia – Revisión de empleo no agrícola, 3TR: Anterior -0,3.
* 0845 Francia – Precios al productor mensual, oct: Anterior -0,2.
* 0845 Francia – Precios al productor interanual, oct: Anterior 0,1.
* 0900 España – IPC armonizado avance interanual, nov: Previsto 2,9; Anterior 3,2.
* 0900 España – IPC interanual preliminar sin desestacionalizar, nov: Previsto 2,9; Anterior 3,1.
* 0900 España – IPC armonizado avance mensual, nov: Previsto -0,2; Anterior 0,5.
* 0900 España – IPC mensual preliminar sin desestacionalizar, nov: Previsto 0,1; Anterior 0,7.
* 0900 España – Ventas minoristas interanual, oct: Anterior 4,2.
* 0955 Alemania – Variación en desempleo ajustado, nov: Previsto 5.000; Anterior -1.000.
* 0955 Alemania – Desempleo total sin desestacionalizar, nov: Anterior 2.910.000.
* 0955 Alemania – Tasa de desempleo ajustada, nov: Previsto 6,3; Anterior 6,3.
* 0955 Alemania – Desempleo total ajustado, nov: Anterior 2.973.000.
* 1000 España – Balance de cuenta corriente, sep: Anterior 5.080.000.000.
* 1200 Francia – Desempleo clase A ajustado, oct: Anterior 3.082.000.
* 1400 Alemania – IPC preliminar mensual, nov: Previsto -0,3; Anterior 0,3.
* 1400 Alemania – IPC preliminar interanual, nov: Previsto 2,4; Anterior 2,3.
* 1400 Alemania – IPC armonizado preliminar mensual, nov: Previsto -0,6; Anterior 0,3.
* 1400 Alemania – IPC armonizado preliminar interanual, nov: Previsto 2,4; Anterior 2,3.
(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
