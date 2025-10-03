Claves para el viernes 3 de octubre

3 oct (Reuters) -

MERCADOS

* Cierre del mercado en Alemania, Día de la Unidad. * Festivo en China.

BANCOS CENTRALES

* El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, se reúne con líderes empresariales en Osaka y ofrece una rueda de prensa. (0105 GMT)

* La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, Isabel Schnabel, Olaf Sleijpen, Pierre Wunsch y John Williams, de la Fed, intervienen en el simposio de despedida del expresidente del banco central neerlandés, Klaas Knot. (0940 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, pronuncia el discurso de apertura antes del simposio de despedida de Klaas Knot organizado por De Nederlandsche Bank (DNB). (1005 GMT)

* El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, pronuncia el discurso inaugural del simposio de despedida de Klaas Knot "Estabilidad macrofinanciera en un mundo fragmentado". (1320 GMT)

* Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, participa en una mesa redonda en el simposio de despedida del presidente del banco central neerlandés, Klaas Knot, titulado "Europa en el mundo: retos y oportunidades", organizado por De Nederlandsche Bank. (1350 GMT)

* El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, habla sobre las "Perspectivas económicas de EEUU y el marco de política monetaria de la Fed" ante el Foro Económico de Drexel. (1740 GMT)

OTROS EVENTOS

* Elecciones a la Cámara de Diputados de República Checa. * Ceremonia de inauguración de la base del Comando Terrestre del Norte de la OTAN en Mikkeli, Finlandia. (0700 GMT)

* El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, el primer ministro irlandés, Micheal Martin, y el ministro de Comercio, Simon Harris, hablan en un acto sobre comercio internacional en Dublín.

(0830 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Loc Countr RIC Indicator Name Perio Reute Prior al y/Regi d rs Tim on Poll e 09: Spain ESPMI Services PMI Sep 53,0 53,2 15 S=ECI 09: France FRIP= Industrial Output Aug 0,2% -1,1% 45 ECI MM 09: France FRPMI HCOB - Services Sep 48,9 48,9 50 S=ECI PMI 09: France FRCPM HCOB Composite PMI Sep 48,4 48,4 50 I=ECI 09: German DEPMI HCOB Services PMI Sep 52,5 52,5 55 y S=ECI 09: German DEPMI HCOB Composite Sep 52,4 52,4 55 y P=ECI Final PMI 10: Euro EUPMI HCOB Services Sep 51,4 51,4 00 Zone S=ECI Final PMI 10: Euro EUPMI HCOB - Composite Sep 51,2 51,2 00 Zone P=ECI Final PMI 10: United GBPMI S&P GLOBAL SERVICE Sep 51,9 51,9 30 Kingdo S=ECI PMI m 10: United GBCPM S&P GLOBAL PMI: Sep 51,0 51,0 30 Kingdo I=ECI COMPOSITE - OUTPUT m 10: United GBRAS Reserve Assets Sep 211.21 30 Kingdo T=ECI Total 0.47M m 12: Euro EUPPI Producer Prices MM Aug -0,1% 0,4% 00 Zone =ECI 12: Euro EUPPI Producer Prices YY Aug -0,4% 0,2% 00 Zone Y=ECI 15: United USPMI S&P Global Comp Sep 53,6 45 States P=ECI PMI Final 15: United USMPS S&P Global Svcs Sep 53,9 45 States F=ECI PMI Final 16: United USNPM ISM N-Mfg PMI Sep 51,7 52,0 00 States I=ECI 16: United USOPM ISM N-Mfg Bus Act Sep 51,8 55,0 00 States I=ECI 16: United USEPM ISM N-Mfg Sep 46,5 00 States I=ECI Employment Idx 16: United USDPM ISM N-Mfg New Sep 56,0 00 States I=ECI Orders Idx 16: United USPPM ISM N-Mfg Price Sep 69,2 00 States I=ECI Paid Idx 14: United USNFA Non-Farm Payrolls* Sep 50k 22k 30 States R=ECI 14: United USPRP Private Payrolls* Sep 61k 38k 30 States =ECI 14: United USMFP Manufacturing Sep -7k -12k 30 States =ECI Payrolls* 14: United USGOV Government Sep -16k 30 States =ECI Payrolls* 14: United USUNR Unemployment Rate* Sep 4,3% 4,3% 30 States =ECI 14: United USAVG Average Earnings Sep 0,3% 0,3% 30 States E=ECI MM* 14: United USAVH Average Earnings Sep 3,7% 3,7% 30 States E=ECI YY* 14: United USWRK Average Workweek Sep 34,2 34,2 30 States W=ECI Hrs* 14: United USLBF Labor Force Sep 62,3% 30 States B=ECI Partic* 14: United USUDE U6 Sep 8,1% 30 States P=ECI Underemployment* * La publicación del informe del mercado laboral, programado inicialmente para el viernes 3 de octubre, se verá previsiblemente afectado por el cierre parcial de la Administración de Estados Unidos, con lo cual se retrasaría hasta una fecha por determinar. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)