Claves para el viernes 30 de enero
EMPRESAS
* CaixaBank publica resultados del cuarto trimestre de 2025
* Iberdrola publica avance de resultados del cuarto trimestre tras el cierre del mercado
* Naturhouse Health – Dividendo de 0,10 euros por acción. Fecha de descuento
BANCOS CENTRALES
* Pedro Machado, miembro del Consejo de Supervisión del BCE, pronuncia el discurso de apertura en el Foro sobre Unión de Ahorro e Inversión organizado por PSO Knowledge y Portugal Fintech (0800 GMT)
* Per Jansson, subgobernador del Riksbank, participa en una conferencia en Handelsbanken en Malmö y comenta la última decisión sobre los tipos de interés (1130 GMT)
* Claudia Buch, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, interviene en el evento Dreier-Club Abend (1730 GMT)
* Alberto Musalem, presidente de la Reserva Federal de San Luis, habla sobre la economía de EEUU y la política monetaria y participa en un coloquio en el 32º Almuerzo de Perspectivas Empresariales del Center for Business and Economic Research de la Universidad de Arkansas (1830 GMT)
* Michelle Bowman, vicepresidenta de Supervisión y miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, habla sobre "Política monetaria y supervisión y regulación" ante la Escuela de Banca del Suroeste de la SMU Cox: 161.ª Asamblea para Directores Bancarios, en Oahu, Hawái (2200 GMT)
OTROS EVENTOS
* Abás Araqchi, ministro de Exteriores de Irán, ofrece una rueda de prensa con su homólogo turco, Hakan Fidan, en Estambul
* José Antonio Kast, presidente electo de Chile, llega a El Salvador como parte de su gira por Centroamérica
* Shinjiro Koizumi, ministro de Defensa de Japón, se reúne con su homólogo surcoreano, Ahn Gyu-back, en Yokosuka
* Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania, recibe en Berlín a Inga Ruiniene, primera ministra de Lituania (0900 GMT)
* Radosław Sikorski, viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Polonia, y Xavier Bettel, ministro de Exteriores de Luxemburgo, ofrecen una rueda de prensa conjunta en Varsovia para tratar relaciones bilaterales y asuntos europeos (1345 GMT)
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0730 Francia – Gasto del consumidor mensual, dic: Previsto -0,4; Anterior -0,3
* 0730 Francia – PIB preliminar trimestral, 4TR: Previsto 0,2; Anterior 0,5
* 0730 Francia – PIB preliminar interanual, 4TR: Previsto 1,2; Anterior 0,9
* 0800 Alemania – Precios de importación mensual, dic: Previsto -0,4; Anterior 0,5
* 0800 Alemania – Precios de importación interanual, dic: Previsto -2,6; Anterior -1,9
* 0845 Francia – Precios al productor mensual, dic: Anterior 1,1
* 0845 Francia – Precios al productor interanual, dic: Anterior -3,3
* 0900 España – PIB estimado trimestral, 4TR: Previsto 0,6; Anterior 0,6
* 0900 España – PIB estimado interanual, 4TR: Previsto 2,7; Anterior 2,8
* 0900 España – IPC armonizado avance interanual, ene: Previsto 2,4; Anterior 3,0
* 0900 España – IPC interanual preliminar sin desestacionalizar, ene: Previsto 2,3; Anterior 2,9
* 0900 España – IPC armonizado avance mensual, ene: Previsto -0,8; Anterior 0,3
* 0900 España – IPC mensual preliminar sin desestacionalizar, ene: Previsto -0,3; Anterior 0,3
* 0955 Alemania – Variación en desempleo ajustado, ene: Previsto 4.000; Anterior 3.000
* 0955 Alemania – Desempleo total sin desestacionalizar, ene: Anterior 2.910.000
* 0955 Alemania – Tasa de desempleo ajustada, ene: Previsto 6,3; Anterior 6,3
* 0955 Alemania – Desempleo total ajustado, ene: Anterior 2.977.000
* 1000 Alemania – PIB avance trimestral ajustado, 4TR: Previsto 0,2; Anterior 0,0
* 1000 Alemania – PIB avance interanual sin desestacionalizar, 4TR: Previsto 0,3; Anterior 0,3
* 1000 Alemania – PIB avance interanual ajustado, 4TR: Previsto 0,3; Anterior 0,3
* 1000 España – Balance de cuenta corriente, nov: Anterior 7.180.000.000
* 1030 Reino Unido – Crédito al consumo del BOE, dic: Previsto 1.700.000.000; Anterior 2.077.000.000
* 1030 Reino Unido – Préstamos hipotecarios, dic: Previsto 4.500.000.000; Anterior 4.490.000.000
* 1030 Reino Unido – Aprobaciones hipotecarias, dic: Previsto 64.800; Anterior 64.530
* 1030 Reino Unido – Oferta monetaria M4, dic: Anterior 0,8
* 1100 Eurozona – PIB preliminar avance interanual, 4TR: Previsto 1,2; Anterior 1,4
* 1100 Eurozona – PIB preliminar avance trimestral, 4TR: Previsto 0,2; Anterior 0,3
* 1100 Eurozona – Tasa de desempleo, dic: Previsto 6,3; Anterior 6,3
* 1400 Alemania – IPC preliminar mensual, ene: Previsto 0,0; Anterior 0,0
* 1400 Alemania – IPC preliminar interanual, ene: Previsto 2,0; Anterior 1,8
* 1400 Alemania – IPC armonizado preliminar mensual, ene: Previsto -0,2; Anterior 0,2
* 1400 Alemania – IPC armonizado preliminar interanual, ene: Previsto 2,0; Anterior 2,0
* 1430 Estados Unidos – IPP maquinaria manufacturera, dic: Anterior 193,4
* 1430 Estados Unidos – IPP demanda final interanual, dic: Previsto 2,7; Anterior 3,0
* 1430 Estados Unidos – IPP demanda final mensual, dic: Previsto 0,2; Anterior 0,2
* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía interanual, dic: Previsto 2,9; Anterior 3,0
* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía mensual, dic: Previsto 0,2; Anterior 0,0
* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía/transporte interanual, dic: Anterior 3,5
* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía/transporte mensual, dic: Anterior 0,2
* 1545 Estados Unidos – PMI de Chicago, ene: Previsto 44,0; Anterior 43,5
