Claves para el viernes 31 de octubre

* Caixabank publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Unicaja publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Acerinox publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Mapfre publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Prosegur publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * DESA - Dividendo de 0,2810 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES

* El Banco de Italia, el Banco de Inglaterra y el Banco de Francia organizan conjuntamente la 11ª edición de su Taller Internacional de Macroeconomía. * Prasanna Gai, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, interviene en un panel sobre política en la Reunión Anual de Política Macroeconómica de Melbourne. (0230 GMT)

* La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, pronuncia el discurso de apertura de la conferencia "El cambiante panorama de la financiación bancaria", organizada por los Bancos de la Reserva Federal de Dallas, Atlanta y Cleveland. (1330 GMT)

* Economistas del Banco de Inglaterra celebran una sesión informativa oficial sobre los cambios en las comunicaciones y los análisis en respuesta a las propuestas de Bernanke de 2024. (1430 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, y la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, participan en un debate previo a la conferencia "El cambiante panorama de la financiación bancaria", organizada por los Bancos de la Reserva Federal de Dallas, Atlanta y Cleveland. (1600 GMT)

* El ministro de Energía y Recursos Naturales de Canadá, Tim Hodgson, y la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Julie Dabrusin, reciben a sus socios del G7 para debatir la aplicación de los compromisos pertinentes que los líderes del G7 asumieron en la Cumbre de Kananaskis de junio. (Último día)

* Corea del Sur acoge la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de 2025. (Hasta el 1 de noviembre)

* El presidente de China, Xi Jinping, asiste a la cumbre de la APEC en Gyeongju, Corea del Sur. (Hasta el 1 de noviembre)

* La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, visita Corea del Sur durante tres días para asistir a la Cumbre del APEC en Gyeongju. (Hasta el 1 de noviembre)

* El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, visita Uzbekistán.

(Último día) DATOS MACROECONÓMICOS

Loc Country RIC Indicator Name Period Reuters Prior

al /Region Poll

Time

08: Germany DEIMP= Import Prices Sep -0.2% -0.5%

00 ECI MM

08: Germany DEIMPY Import Prices Sep -1.4% -1.5%

00 =ECI YY

08: Germany DERSL= Retail Sales MM Sep 0.2% -0.2%

00 ECI Real

08: Germany DERSLY Retail Sales YY Sep 1.9% 1.8%

00 =ECI Real

08: United GBNWHP Nationwide Oct 0.0% 0.5%

00 Kingdom =ECI house price mm

08: United GBNHP= Nationwide Oct 2.3% 2.2%

00 Kingdom ECI house price yy

08: France FRCPIP CPI (EU Norm) Oct 1.0% 1.1%

45 =ECI Prelim YY

08: France FRHICF CPI (EU Norm) Oct 0.1% -1.1%

45 =ECI Prelim MM

08: France FRCPFY CPI Prelim YY Oct 1.0% 1.2%

45 =ECI NSA

08: France FRCPFM CPI Prelim MM Oct 0.1% -1.0%

45 =ECI NSA

08: France FRPPI= Producer Prices Sep -0.2%

45 ECI MM

08: France FRPPIY Producer Prices Sep 0.1%

45 =ECI YY

09: Spain ESITA= Int'l Tourist Sep 17,37

00 ECI Arrival 2.603

k

10: Spain ESCURA Current Account Aug 6.27B

00 =ECI Balance

11: Euro EUHICF HICP Flash YY Oct 2.1% 2.2%

00 Zone =ECI

11: Euro EUHIXF HICP-X F&E Oct 2.3% 2.4%

00 Zone =ECI Flash YY

11: Euro EUCPXA HICP-X F,E,A&T Oct 2.3% 2.4%

00 Zone =ECI Flash YY

11: Euro EUHCFM HICP-X F, E, A, Oct 0.10%

00 Zone =ECI T Flash MM

14: United USCPMI Chicago PMI Oct 42.3 40.6

45 States =ECI

*NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)