Claves para el viernes 4 de julio

4 jul (Reuters) - MERCADOS * Cierre en Estados Unidos por el Día de la Independencia. EMPRESAS * Iberdrola - Dividendo de 0,4040 euros por acción. Fecha de descuento. * Redeia Corporación - Dividendo de 0,6000 euros por acción. Fecha de descuento. * Repsol - Dividendo de 0,5000 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES * La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, se reúne con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, en Berlín. (0730 GMT) * Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, da un discurso en la reunión del FMI OEDNE/Grupo Banco Mundial EDS19. (0800 GMT) * Alan Taylor, miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, da un discurso en una conferencia pública en la London School of Economics and Political Science sobre "El tipo de interés natural". (1500 GMT) OTROS EVENTOS * El presidente de Estonia, Alar Karis, se reúne con el presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, y el presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, en Kadriorg, Tallin. * El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, recibe al presidente de Austria, Alexander van der Bellen, en Pretoria. * El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reúnen con la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, en Chisináu. * El presidente de Argentina, Javier Milei, recibe en Buenos Aires al primer ministro de India, Narendra Modi, durante una visita oficial. (Hasta el 5 de julio) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DEIND=ECI Industrial Orders MM May -0,1% 0,6% 08:00 Germany DEMOIY=ECI Manufacturing O/P Cur Price SA May 5,9% 08:00 Germany DECGI=ECI Consumer Goods SA May 102,8 08:45 France FRIP=ECI Industrial Output MM May 0,3% -1,4% 09:00 Spain ESIO=ECI Ind Output Cal Adj YY May 1,3% 0,6% 09:30 Euro Zone EUPMIC=ECI HCOB Construction PMI Jun 45,6 09:30 Germany DEPMIC=ECI HCOB Construction PMI Jun 44,4 09:30 France FRPMIC=ECI HCOB Construction PMI Jun 43,1 10:30 United Kingdom GBAPMI=ECI S&P GLOBAL PMI: MSC COMPOSITE - OUTPUT Jun 50,0 10:30 United Kingdom GBPMIC=ECI S&P Global CONSTRUCTON PMI Jun 48,4 47,9 11:00 Euro Zone EUPPI=ECI Producer Prices MM May -0,5% -2,2% 11:00 Euro Zone EUPPIY=ECI Producer Prices YY May 0,3% 0,7% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)