Claves para el viernes 5 de diciembre

5 dic (Reuters) -

BANCOS CENTRALES

* El economista jefe del BCE, Philip R. Lane, participa en un panel sobre “Desequilibrios globales y el orden monetario internacional” en el Simposio de París del CEPR (1510 GMT).

OTROS EVENTOS

* Visita oficial del canciller alemán Friedrich Merz a Noruega; los temas incluirán defensa, seguridad y Ucrania.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Pedidos industriales mensual, oct: Previsto 0,4%; Anterior 1,1%.

* 0800 Alemania – Producción manufacturera precio actual ajustado, oct: Anterior -3,8.

* 0800 Alemania – Bienes de consumo ajustados, oct: Anterior 107,8.

* 0800 Reino Unido – Precios de la vivienda Halifax mensual, nov: Anterior 0,6%.

* 0800 Reino Unido – Precios de la vivienda Halifax interanual, nov: Anterior 1,9%.

* 0845 Francia – Cuenta corriente, oct: Anterior -1.600.000.000.

* 0845 Francia – Producción industrial mensual, oct: Previsto -0,1%; Anterior 0,8%.

* 0845 Francia – Balanza comercial EUR ajustada, oct: Anterior -6.580.000.000.

* 0845 Francia – Importaciones, EUR, oct: Anterior 58.495.000.000.

* 0845 Francia – Exportaciones, EUR, oct: Anterior 51.919.000.000.

* 0900 España – Producción industrial ajustada interanual, oct: Anterior 1,7%.

* 1100 Eurozona – Empleo general final, 3TR: Anterior 170.278.900.

* 1100 Eurozona – Empleo final interanual, 3TR: Previsto 0,5%; Anterior 0,5%.

* 1100 Eurozona – Empleo final trimestral, 3TR: Previsto 0,1%; Anterior 0,1%.

* 1100 Eurozona – PIB revisado trimestral, 3TR: Previsto 0,2%; Anterior 0,2%.

* 1100 Eurozona – PIB revisado interanual, 3TR: Previsto 1,4%; Anterior 1,4%.

* 1600 Estados Unidos – Ingreso personal mensual, sep: Previsto 0,3%; Anterior 0,4%.

* 1600 Estados Unidos – Consumo personal real mensual, sep: Anterior 0,4%.

* 1600 Estados Unidos – Consumo ajustado mensual, sep: Previsto 0,3%; Anterior 0,6%.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios PCE subyacente mensual, sep: Previsto 0,2%; Anterior 0,2%.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios PCE subyacente interanual, sep: Previsto 2,9%; Anterior 2,9%.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios PCE mensual, sep: Previsto 0,3%; Anterior 0,3%.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios PCE interanual, sep: Previsto 2,8%; Anterior 2,7%.

* 1600 Estados Unidos – Sentimiento U Mich preliminar, dic: Previsto 52,0; Anterior 51,0.

* 1600 Estados Unidos – Condiciones U Mich preliminar, dic: Previsto 51,3; Anterior 51,1.

* 1600 Estados Unidos – Expectativas U Mich preliminar, dic: Previsto 51,2; Anterior 51,0.

* 1600 Estados Unidos – Inflación 1 año preliminar U Mich, dic: Anterior 4,5%.

* 1600 Estados Unidos – Inflación 5 años preliminar U Mich, dic: Anterior 3,4%.

* 1600 Estados Unidos – PCE Dallas Fed, sep: Anterior 2,8%.

* 2100 Estados Unidos – Crédito al consumidor, oct: Previsto 10.500.000.000; Anterior 13.090.000.000.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)