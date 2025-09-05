Claves para el viernes 5 de septiembre
- 1 minuto de lectura'
5 sep (Reuters) - OTROS EVENTOS
* El primer ministro eslovaco, Robert Fico, se reúne con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Bratislava, el este de Eslovaquia. * Australia y Japón celebrarán en Tokio una reunión "dos más dos" a la que asistirán el ministro australiano de Defensa, Richard Marles, y la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, así como sus homólogos japoneses, Gen Nakatani y Takeshi Iwaya.
DATOS MACROECONÓMICOS
Indicator Name
Country/ RIC Prior
Local Region Period Reuters Poll
Time
08:0 Germany DEIND= Industrial Orders Jul 0,5% -1,0%
0 ECI MM
08:0 United GBHHP= Halifax House Aug 0,1% 0,4%
0 Kingdom ECI Prices MM
08:0 United GBHHPY Halifax House Aug 2,00 2,40%
0 Kingdom =ECI Prices YY%
08:0 United GBRSL= Retail Sales MM Jul 0,2% 0,9%
0 Kingdom ECI
08:0 United GBRSX= Retail Sales Jul 0,4% 0,6%
0 Kingdom ECI Ex-Fuel MM
08:0 United GBRSLY Retail Sales YY Jul 1,3% 1,7%
0 Kingdom =ECI
08:0 United GBRSXY Retail Sales Jul 1,2% 1,8%
0 Kingdom =ECI Ex-Fuel YY
08:4 France FRCA=E Current Account Jul -3,4B
5 CI
08:4 France FRTBAL Trade Balance, Jul -7,623 B
5 =ECI EUR, SA
08:4 France FRIMP= Imports, EUR Jul 58,253 B
5 ECI
08:4 France FREXP= Exports, EUR Jul 50,630 B
5 ECI
11:0 Euro EUEMPO Employment Q2 169.860,6k
0 Zone =ECI Overall Final
11:0 Euro EUEMPY Employment Final Q2 0,7%
0 Zone =ECI YY
11:0 Euro EUEMPQ Employment Final Q2 0,1%
0 Zone =ECI QQ
11:0 Euro EUGDP= GDP Revised QQ Q2 0,1% 0,1%
0 Zone ECI
11:0 Euro EUGDPY GDP Revised YY Q2 1,4% 1,4%
0 Zone =ECI
14:3 United USNFAR Non-Farm Payrolls Aug 75k 73k
0 States =ECI
14:3 United USPRP= Private Payrolls Aug 75k 83k
0 States ECI
14:3 United USMFP= Manufacturing Aug -5k -11k
0 States ECI Payrolls
14:3 United USGOV= Government Aug -10k
0 States ECI Payrolls
14:3 United USUNR= Unemployment Rate Aug 4,3% 4,2%
0 States ECI
14:3 United USAVGE Average Earnings Aug 0,3% 0,3%
0 States =ECI MM
08:0 Germany DEMOIY Manufacturing O/P Jul 1,6%
0 =ECI Cur Price SA
08:0 Germany DECGI= Consumer Goods SA Jul 106,7
0 ECI
08:4 France FRRAST Reserve Assets Aug 303.040.000
5 =ECI Total
14:3 United USAVHE Average Earnings Aug 3,7% 3,9%
0 States =ECI YY
14:3 United USWRKW Average Workweek Aug 34,3 34,3
0 States =ECI Hrs
14:3 United USLBFB Labor Force Aug 62,2%
0 States =ECI Partic
14:3 United USUDEP U6 Aug 7,9%
0 States =ECI Underemployment
(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
