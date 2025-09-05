LA NACION

Claves para el viernes 5 de septiembre

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Claves para el viernes 5 de septiembre
Claves para el viernes 5 de septiembreHANDOUT - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

5 sep (Reuters) - OTROS EVENTOS

* El primer ministro eslovaco, Robert Fico, se reúne con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Bratislava, el este de Eslovaquia. * Australia y Japón celebrarán en Tokio una reunión "dos más dos" a la que asistirán el ministro australiano de Defensa, Richard Marles, y la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, así como sus homólogos japoneses, Gen Nakatani y Takeshi Iwaya.

DATOS MACROECONÓMICOS

Indicator Name

Country/ RIC Prior

Local Region Period Reuters Poll

Time

08:0 Germany DEIND= Industrial Orders Jul 0,5% -1,0%

0 ECI MM

08:0 United GBHHP= Halifax House Aug 0,1% 0,4%

0 Kingdom ECI Prices MM

08:0 United GBHHPY Halifax House Aug 2,00 2,40%

0 Kingdom =ECI Prices YY%

08:0 United GBRSL= Retail Sales MM Jul 0,2% 0,9%

0 Kingdom ECI

08:0 United GBRSX= Retail Sales Jul 0,4% 0,6%

0 Kingdom ECI Ex-Fuel MM

08:0 United GBRSLY Retail Sales YY Jul 1,3% 1,7%

0 Kingdom =ECI

08:0 United GBRSXY Retail Sales Jul 1,2% 1,8%

0 Kingdom =ECI Ex-Fuel YY

08:4 France FRCA=E Current Account Jul -3,4B

5 CI

08:4 France FRTBAL Trade Balance, Jul -7,623 B

5 =ECI EUR, SA

08:4 France FRIMP= Imports, EUR Jul 58,253 B

5 ECI

08:4 France FREXP= Exports, EUR Jul 50,630 B

5 ECI

11:0 Euro EUEMPO Employment Q2 169.860,6k

0 Zone =ECI Overall Final

11:0 Euro EUEMPY Employment Final Q2 0,7%

0 Zone =ECI YY

11:0 Euro EUEMPQ Employment Final Q2 0,1%

0 Zone =ECI QQ

11:0 Euro EUGDP= GDP Revised QQ Q2 0,1% 0,1%

0 Zone ECI

11:0 Euro EUGDPY GDP Revised YY Q2 1,4% 1,4%

0 Zone =ECI

14:3 United USNFAR Non-Farm Payrolls Aug 75k 73k

0 States =ECI

14:3 United USPRP= Private Payrolls Aug 75k 83k

0 States ECI

14:3 United USMFP= Manufacturing Aug -5k -11k

0 States ECI Payrolls

14:3 United USGOV= Government Aug -10k

0 States ECI Payrolls

14:3 United USUNR= Unemployment Rate Aug 4,3% 4,2%

0 States ECI

14:3 United USAVGE Average Earnings Aug 0,3% 0,3%

0 States =ECI MM

08:0 Germany DEMOIY Manufacturing O/P Jul 1,6%

0 =ECI Cur Price SA

08:0 Germany DECGI= Consumer Goods SA Jul 106,7

0 ECI

08:4 France FRRAST Reserve Assets Aug 303.040.000

5 =ECI Total

14:3 United USAVHE Average Earnings Aug 3,7% 3,9%

0 States =ECI YY

14:3 United USWRKW Average Workweek Aug 34,3 34,3

0 States =ECI Hrs

14:3 United USLBFB Labor Force Aug 62,2%

0 States =ECI Partic

14:3 United USUDEP U6 Aug 7,9%

0 States =ECI Underemployment

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

LA NACION
Más leídas
  1. Mercado Libre se mete en un nuevo negocio: lanzó una plataforma para compras mayoristas
    1

    Mercado Libre se mete en un nuevo negocio: lanzó una plataforma para compras mayoristas

  2. Jwan Yosef, el exmarido de Ricky Martin, reveló cómo es hoy su relación con el cantante
    2

    Jwan Yosef rompió el silencio: el exmarido de Ricky Martin reveló cómo es hoy su relación con el cantante

  3. Cuánto cuesta el Peugeot 208 en septiembre 2025
    3

    Cuánto cuesta el Peugeot 208 en septiembre 2025

  4. De Gigoló americano a El año más violento, sus trabajos más emblemáticos en la pantalla
    4

    La muerte de Giorgio Armani: de Gigoló americano a El año más violento, sus trabajos más emblemáticos en la pantalla

Cargando banners ...