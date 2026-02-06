Claves para el viernes 6 de febrero

6 feb (Reuters) -

EMPRESAS

* Banco Sabadell publica resultados del cuarto trimestre antes de la apertura del mercado.

BANCOS CENTRALES

* Kazuyuki Masu, miembro de la junta del Banco de Japón, pronuncia un discurso en una reunión con líderes locales en Ehime (0130 GMT).

* Piero Cipollone, miembro del Consejo del BCE, habla sobre el euro digital en un evento organizado por el eurodiputado Michalis Hadjipantela en Chipre (0645 GMT).

* Reunión del consejo general del Riksbank (1200 GMT).

* Philip Jefferson, vicepresidente de la Reserva Federal, habla sobre las perspectivas económicas y la dinámica de inflación por el lado de la oferta ante la Brookings Institution, en Washington (1700 GMT).

OTROS EVENTOS

* Jean-Noël Barrot, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, inaugura un consulado en Groenlandia.

* El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se reúne con Ignazio Cassis, ministro de Asuntos Exteriores de Suiza.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Producción industrial mensual, dic 2025: Previsto -0,3%; Anterior 0,8%.

* 0800 Alemania – Producción industrial interanual ajustada, dic 2025: Anterior 0,76%.

* 0800 Alemania – Exportaciones mensual ajustado, dic 2025: Previsto 1,0%; Anterior -2,5%.

* 0800 Alemania – Importaciones mensual ajustado, dic 2025: Previsto 0,2%; Anterior 0,8%.

* 0800 Alemania – Balanza comercial EUR ajustada, dic 2025: Previsto 14,1; Anterior 13,1.

* 0800 Reino Unido – Precios de la vivienda Halifax mensual, ene 2026: Anterior -0,6%.

* 0800 Reino Unido – Precios de la vivienda Halifax interanual, ene 2026: Anterior 0,3%.

* 0845 Francia – Activos de reserva total, ene 2026: Anterior 362.743.

* 0845 Francia – Balanza comercial EUR ajustada, dic 2025: Anterior -4,17.

* 0845 Francia – Importaciones, EUR, dic 2025: Anterior 56,392.

* 0845 Francia – Exportaciones, EUR, dic 2025: Anterior 52,226.

* 0900 España – Producción industrial ajustada interanual, dic 2025: Anterior 4,5%.

* 1600 Estados Unidos – Sentimiento U Mich preliminar, feb 2026: Previsto 55,0; Anterior 56,4.

* 1600 Estados Unidos – Condiciones U Mich preliminar, feb 2026: Previsto 54,9; Anterior 55,4.

* 1600 Estados Unidos – Expectativas U Mich preliminar, feb 2026: Previsto 56,7; Anterior 57,0.

* 1600 Estados Unidos – Inflación 1 año preliminar U Mich, feb 2026: Anterior 4,0%.

* 1600 Estados Unidos – Inflación 5 años preliminar U Mich, feb 2026: Anterior 3,3%.

* 2100 Estados Unidos – Crédito al consumidor, dic 2025: Previsto 8,0; Anterior 4,23. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)