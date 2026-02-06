Claves para el viernes 6 de febrero
6 feb (Reuters) -
EMPRESAS
* Banco Sabadell publica resultados del cuarto trimestre antes de la apertura del mercado.
BANCOS CENTRALES
* Kazuyuki Masu, miembro de la junta del Banco de Japón, pronuncia un discurso en una reunión con líderes locales en Ehime (0130 GMT).
* Piero Cipollone, miembro del Consejo del BCE, habla sobre el euro digital en un evento organizado por el eurodiputado Michalis Hadjipantela en Chipre (0645 GMT).
* Reunión del consejo general del Riksbank (1200 GMT).
* Philip Jefferson, vicepresidente de la Reserva Federal, habla sobre las perspectivas económicas y la dinámica de inflación por el lado de la oferta ante la Brookings Institution, en Washington (1700 GMT).
OTROS EVENTOS
* Jean-Noël Barrot, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, inaugura un consulado en Groenlandia.
* El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se reúne con Ignazio Cassis, ministro de Asuntos Exteriores de Suiza.
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0800 Alemania – Producción industrial mensual, dic 2025: Previsto -0,3%; Anterior 0,8%.
* 0800 Alemania – Producción industrial interanual ajustada, dic 2025: Anterior 0,76%.
* 0800 Alemania – Exportaciones mensual ajustado, dic 2025: Previsto 1,0%; Anterior -2,5%.
* 0800 Alemania – Importaciones mensual ajustado, dic 2025: Previsto 0,2%; Anterior 0,8%.
* 0800 Alemania – Balanza comercial EUR ajustada, dic 2025: Previsto 14,1; Anterior 13,1.
* 0800 Reino Unido – Precios de la vivienda Halifax mensual, ene 2026: Anterior -0,6%.
* 0800 Reino Unido – Precios de la vivienda Halifax interanual, ene 2026: Anterior 0,3%.
* 0845 Francia – Activos de reserva total, ene 2026: Anterior 362.743.
* 0845 Francia – Balanza comercial EUR ajustada, dic 2025: Anterior -4,17.
* 0845 Francia – Importaciones, EUR, dic 2025: Anterior 56,392.
* 0845 Francia – Exportaciones, EUR, dic 2025: Anterior 52,226.
* 0900 España – Producción industrial ajustada interanual, dic 2025: Anterior 4,5%.
* 1600 Estados Unidos – Sentimiento U Mich preliminar, feb 2026: Previsto 55,0; Anterior 56,4.
* 1600 Estados Unidos – Condiciones U Mich preliminar, feb 2026: Previsto 54,9; Anterior 55,4.
* 1600 Estados Unidos – Expectativas U Mich preliminar, feb 2026: Previsto 56,7; Anterior 57,0.
* 1600 Estados Unidos – Inflación 1 año preliminar U Mich, feb 2026: Anterior 4,0%.
* 1600 Estados Unidos – Inflación 5 años preliminar U Mich, feb 2026: Anterior 3,3%.
* 2100 Estados Unidos – Crédito al consumidor, dic 2025: Previsto 8,0; Anterior 4,23. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)