Claves para el viernes 6 de junio

6 jun (Reuters) - BANCOS CENTRALES * Mensaje en vídeo de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en un acto conmemorativo del 75º aniversario de la Confederación Internacional de Bancos Populares (CIBP) en Marsella, Francia. (0830 GMT) OTROS EVENTOS * El presidente de Argentina, Javier Milei, se reúne con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en Roma. * Visita de Estado del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a Francia, donde se encontrará con el presidente Emmanuel Macron. Ambos asistirán a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos que se celebrará la semana siguiente en Niza. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Alemania DEIP=ECI Industrial Output MM Abr -1.0% 3.0% 08:00 Alemania DEIPY=ECI Industrial Production YY SA Abr -0.42% 08:00 Alemania DEEXPY=ECI Exports MM SA Abr -0.7% 1.1% 08:00 Alemania DEIMY=ECI Imports MM SA Abr 0.5% -1.4% 08:00 Alemania DETBAL=ECI Trade Balance, EUR, SA Abr 20.0B 21.1B 08:00 Reino Unido GBHHP=ECI Halifax House Prices MM May -0.1% 0.3% 08:00 Reino Unido GBHHPY=ECI Halifax House Prices YY May 2.95% 3.20% 08:45 Francia FRCA=ECI Current Account Abr 1.4B 08:45 Francia FRIP=ECI Industrial Output MM Abr 0.2% 0.2% 08:45 Francia FRRAST=ECI Reserve Assets Total May 303,057M 08:45 Francia FRTBAL=ECI Trade Balance, EUR, SA Abr -6.248B 08:45 Francia FRIMP=ECI Imports, EUR Abr 58.799B 08:45 Francia FREXP=ECI Exports, EUR Abr 52.551B 11:00 Euro Zone EUEMPO=ECI Employment Overall Final Q1 169,974.4k 11:00 Euro Zone EUEMPY=ECI Employment Final YY Q1 0.8% 0.8% 11:00 Euro Zone EUEMPQ=ECI Employment Final QQ Q1 0.3% 0.3% 11:00 Euro Zone EUGDP=ECI GDP Revised QQ Q1 0.4% 0.3% 11:00 Euro Zone EUGDPY=ECI GDP Revised YY Q1 1.2% 1.2% 11:00 Euro Zone EURSL=ECI Retail Sales MM Abr 0.1% -0.1% 11:00 Euro Zone EURSLY=ECI Retail Sales YY Abr 1.3% 1.5% 14:30 Estados Unidos USNFAR=ECI Non-Farm Payrolls May 130k 177k 14:30 Estados Unidos USPRP=ECI Private Payrolls May 120k 167k 14:30 Estados Unidos USMFP=ECI Manufacturing Payrolls May -5k -1k 14:30 Estados Unidos USGOV=ECI Government Payrolls May 10k 14:30 Estados Unidos USUNR=ECI Unemployment Rate May 4.2% 4.2% 14:30 Estados Unidos USAVGE=ECI Average Earnings MM May 0.3% 0.2% 14:30 Estados Unidos USAVHE=ECI Average Earnings YY May 3.7% 3.8% 14:30 Estados Unidos USWRKW=ECI Average Workweek Hrs May 34.3 34.3 14:30 Estados Unidos USLBFB=ECI Labor Force Partic May 62.6% 14:30 Estados Unidos USUDEP=ECI U6 Underemployment May 7.8% 21:00 Estados Unidos USCRED=ECI Consumer Credit Abr 10.00B 10.17B