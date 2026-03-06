Claves para el viernes 6 de marzo
6 mar (Reuters) -
BANCOS CENTRALES
* Pierre Wunsch, gobernador del Banco Nacional de Bélgica, interviene. (1000 GMT)
* Christine Lagarde, presidenta del BCE, imparte una conferencia para estudiantes de Renzo Piano en el Politécnico de Milán. (1000 GMT)
* Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, presenta en la reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Bancaria Europea (EBF), en Fráncfort, Alemania (1330 GMT).
* Mary Daly, presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, y Anna Paulson, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, participan en el panel "El valor de los datos del sector privado para la política monetaria de EEUU" en el Foro de Política Monetaria de Estados Unidos 2026, organizado por la Booth School of Business de la Universidad de Chicago, en Nueva York. (1515 GMT)
* Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, ofrece el discurso principal en el Foro de Política Monetaria de la Booth School of Business, en Nueva York, EEUU (1700 GMT).
* Susan Collins, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, pronuncia el discurso principal en el evento Previsiones 2026 de la Cámara Regional de Springfield, en Springfield, Massachusetts. (1820 GMT)
* Beth Hammack, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, participa en el panel "Sobre el estatus de refugio del dólar" antesdel Foro de Política Monetaria de Estados Unidos 2026, en Nueva York (1830 GMT).
* Andrew Hauser, subgobernador del Banco de la Reserva de Australia, interviene y participa en un panel en el Foro de Política Monetaria de Estados Unidos 2026, en Nueva York (1830 GMT).
OTROS EVENTOS
* El primer ministro canadiense, Mark Carney, se reúne con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante una visita a Tokio.
* El ministro de Finanzas de Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, hablará en una rueda de prensa. El ministro dará a los medios de comunicación la oportunidad de formular diversas preguntas sobre la economía, a las 0930 GMT.
* España y Portugal celebran una cumbre bilateral en La Rábida, Huelva, España.
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0800 Alemania – Pedidos industriales mensual, ene: Previsto -4,3; Anterior 7,8.
* 0800 Alemania – Producción manufacturera precio actual ajustado, ene: Anterior 13,7.
* 0800 Alemania – Bienes de consumo ajustados, ene: Anterior 111,5.
* 0800 Reino Unido – Precios de la vivienda Halifax mensual , feb: Previsto 0,3; Anterior 0,7.
* 0800 Reino Unido – Precios de la vivienda Halifax interanual, feb: Previsto 0,9; Anterior 1,0.
* 0845 Francia – Activos de reserva total, feb: Anterior 409.263.000.000.
* 1100 Eurozona – Empleo general final, 4TR: Anterior 172.516.600.
* 1100 Eurozona – Empleo final interanual, 4TR: Previsto 0,6; Anterior 0,6.
* 1100 Eurozona – Empleo final trimestral, 4TR: Previsto 0,2; Anterior 0,2.
* 1100 Eurozona – PIB revisado trimestral, 4TR: Previsto 0,3; Anterior 0,3.
* 1100 Eurozona – PIB revisado interanual, 4TR: Previsto 1,3; Anterior 1,3.
* 1430 Estados Unidos – Empleo no agrícola, feb: Previsto 59.000; Anterior 130.000.
* 1430 Estados Unidos – Nóminas privadas, feb: Previsto 65.000; Anterior 172.000.
* 1430 Estados Unidos – Nóminas manufactureras, feb: Previsto 3.000; Anterior 5.000.
* 1430 Estados Unidos – Empleos Estado, feb: Anterior -42.000.
* 1430 Estados Unidos – Tasa de desempleo, feb: Previsto 4,3; Anterior 4,3.
* 1430 Estados Unidos – Salarios promedio mensual , feb: Previsto 0,3; Anterior 0,4.
* 1430 Estados Unidos – Salarios promedio interanual , feb: Previsto 3,7; Anterior 3,7.
* 1430 Estados Unidos – Horas promedio semanales trabajadas , feb: Previsto 34,3; Anterior 34,3.
* 1430 Estados Unidos – Participación fuerza laboral , feb: Anterior 62,5.
* 1430 Estados Unidos – Subempleo U6, feb: Anterior 8,0.
* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas mensual , ene: Previsto -0,3; Anterior 0,0.
* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo autos mensual, ene: Previsto 0,0; Anterior 0,0.
* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo gasolina/automóviles, ene.
* 1430 Estados Unidos – Control minorista, ene: Previsto 0,2; Anterior -0,1.
* 1600 Estados Unidos – Inventarios empresariales mensual , dic: Previsto 0,1; Anterior 0,1.
* 2100 Estados Unidos – Crédito al consumidor, ene: Previsto 12.000.000.000; Anterior 24.050.000.000.
(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)