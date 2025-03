Claves para el viernes 7 de marzo

7 mar (Reuters) - BANCOS CENTRALES * El presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, habla antes del almuerzo en el Foro de Política Monetaria de EEUU 2025 de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago. * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, participa en una conversación sobre la perspectiva económica con cierto enfoque en la región de Birmingham, Alabama (0000 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, y la gobernadora de la Junta de la Reserva Federal, Michelle Bowman, participan en un panel de discusión del Informe del Foro de Política Monetaria de EEUU, "Transmisión de la Política Monetaria Post-Covid", organizado por la Universidad de Chicago Booth School of Business (1545 GMT). * La presidenta del BCE, Christine Lagarde, junto a Klaas Knot, Joachim Nagel, Fabio Panetta y Claudia Maria Buch, hablan en una conferencia con motivo del Día Internacional de la Mujer (0930 GMT). OTROS EVENTOS * Reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE en Bruselas. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DEIND=ECI Industrial Orders MM Jan -2,8% 6,9% 08:00 Germany DEMOIY=ECI Manufacturing O/P Cur Price SA Jan -5,2% 08:00 Germany DECGI=ECI Consumer Goods SA Jan 106,5 08:00 United Kingdom GBHHP=ECI Halifax House Prices MM Feb 0,3% 0,7% 08:00 United Kingdom GBHHPY=ECI Halifax House Prices YY Feb 3,10% 3,00% 08:45 France FRCA=ECI Current Account Jan 2,4B 08:45 France FRRAST=ECI Reserve Assets Total Feb 275.078M 08:45 France FRTBAL=ECI Trade Balance, EUR, SA Jan -3,905B 08:45 France FRIMP=ECI Imports, EUR Jan 56,160B 08:45 France FREXP=ECI Exports, EUR Jan 52,255B 09:00 Spain ESIO=ECI Ind Output Cal Adj YY Jan 2,1% 11:00 Euro Zone EUEMPO=ECI Employment Overall Final Q4 169.345,0k 11:00 Euro Zone EUEMPY=ECI Employment Final YY Q4 0,6% 0,6% 11:00 Euro Zone EUEMPQ=ECI Employment Final QQ Q4 0,1% 0,1% 11:00 Euro Zone EUGDP=ECI GDP Revised QQ Q4 0,1% 0,1% 11:00 Euro Zone EUGDPY=ECI GDP Revised YY Q4 0,9% 0,9% 14:30 United States USNFAR=ECI Non-Farm Payrolls Feb 160k 143k 14:30 United States USPRP=ECI Private Payrolls Feb 142k 111k 14:30 United States USMFP=ECI Manufacturing Payrolls Feb 5k 3k 14:30 United States USGOV=ECI Government Payrolls Feb 32k 14:30 United States USUNR=ECI Unemployment Rate Feb 4,0% 4,0% 14:30 United States USAVGE=ECI Average Earnings MM Feb 0,3% 0,5% 14:30 United States USAVHE=ECI Average Earnings YY Feb 4,1% 4,1% 14:30 United States USWRKW=ECI Average Workweek Hrs Feb 34,2 34,1 14:30 United States USLBFB=ECI Labor Force Partic Feb 62,6% 14:30 United States USUDEP=ECI U6 Underemployment Feb 7,5% 21:00 United States USCRED=ECI Consumer Credit Jan 14,50B 40,85B (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

