Claves para el viernes 7 de noviembre
7 nov (Reuters) - EMPRESAS * Amadeus publica resultados del tercer trimestre antes de la apertura del mercado. * IAG publica resultados del tercer trimestre antes de la apertura del mercado. * BBVA – Dividendo de 0,3200 euros por acción. Fecha de abono. * Caixabank – Dividendo de 0,1679 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES * Pål Longva, subgobernador del Banco de Noruega, ofrece un discurso ante la red regional del banco en Kristiansand. * El director de política monetaria del Banco de Noruega, Ole Christian Bech-Moen, ofrece un discurso ante la red regional del banco en Hamar. * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, ofrece un discurso de apertura en la Conferencia del BCE sobre mercados monetarios (0800 GMT). * La directora de mercados del Banco de Inglaterra, Victoria Saporta, participa en un panel del BCE sobre mercados monetarios (1110 GMT). * El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, habla sobre “IA y economía” y participa en un coloquio en el evento Euro20+ del Bundesbank (1200 GMT). * El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, ofrece su presentación periódica a empresas sobre la última decisión de tipos y previsiones económicas del banco (1215 GMT). * El miembro del Comité Ejecutivo del BCE Frank Elderson participa en una charla informal en el evento Euro20+ del Bundesbank (1330 GMT). * El gobernador de la Reserva Federal Stephen Miran habla sobre “Monedas estables y política monetaria” ante la cumbre BCVC 2025 (2000 GMT). * La Reserva Federal publica los datos sobre crédito al consumo correspondientes al mes de septiembre (2000 GMT). OTROS EVENTOS * El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se reúne con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para discutir una vía hacia una reunión EEUU-Rusia y buscar una exención de las sanciones energéticas estadounidenses, según su jefe de gabinete. * El presidente francés, Emmanuel Macron, visitará México para tratar la repatriación de códices mexicanos antiguos. * El presidente palestino, Mahmud Abás, visita Roma. * El ministro de Defensa sueco, Pål Jonson, ofrece una rueda de prensa con el ministro de Defensa de Ucrania, Denys Shmyhal, en Estocolmo (0930 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS Loca Countr RIC Indicator Name Period Reute Prior l y/o Regi rs rs Time on Poll 07:4 France FRCA=E Current Sep 1.5B 5 CI Account 08:0 German DEEXPY Exports MM SA Sep 0.5% -0.5% 0 y =ECI 08:0 German DEIMY= Imports MM SA Sep 0.5% -1.3% 0 y ECI 08:0 German DETBAL Trade Balance, Sep 16.8B 17.2B 0 y =ECI EUR, SA 08:0 United GBHHP= Halifax House Oct 0.1% -0.3% 0 Kingdo ECI Prices MM m 08:0 United GBHHPY Halifax House Oct 1.45% 1.30% 0 Kingdo =ECI Prices YY m 08:4 France FRRAST Reserve Assets Oct 330,26 5 =ECI Total 8M 08:4 France FRTBAL Trade Balance, Sep -5.530 5 =ECI EUR, SA B 08:4 France FRIMP= Imports, EUR Sep 57.332 5 ECI B 08:4 France FREXP= Exports, EUR Sep 51.802 5 ECI B 14:3 United USNFAR Non-Farm Oct -15k 0 States =ECI Payrolls 14:3 United USPRP= Private Oct 0 States ECI Payrolls 14:3 United USMFP= Manufacturing Oct -5k 0 States ECI Payrolls 14:3 United USGOV= Government Oct 0 States ECI Payrolls 14:3 United USUNR= Unemployment Oct 4.4% 0 States ECI Rate 14:3 United USAVGE Average Oct 0.3% 0 States =ECI Earnings MM 14:3 United USAVHE Average Oct 3.7% 0 States =ECI Earnings YY 14:3 United USWRKW Average Oct 34.2 0 States =ECI Workweek Hrs 14:3 United USLBFB Labor Force Oct 0 States =ECI Partic 14:3 United USUDEP U6 Oct 0 States ECI Underemploymen t 14:3 United USJOB= Initial 3 Nov, 0 States ECI Jobless Clm w/e 14:3 United USJOBA Jobless Clm 3 Nov, 0 States =ECI 4Wk Avg w/e 14:3 United USJOBN Cont Jobless 27 0 States =ECI Clm Oct, w/e 16:0 United USUMSP U Mich Nov 53.2 53.6 0 States =ECI Sentiment Prelim 16:0 United USUMCP U Mich Nov 59.2 58.6 0 States =ECI Conditions Prelim 16:0 United USUMEP U Mich Nov 50.3 50.3 0 States =ECI Expectations Prelim 16:0 United USUM1P U Mich 1Yr Inf Nov 4.6% 0 States =ECI Prelim 16:0 United USUM5P U Mich 5-Yr Nov 3.9% 0 States =ECI Inf Prelim 21:0 United USCRED Consumer Sep 10.00 0.36B 0 States =ECI Credit B *NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)