Claves para el viernes 9 de enero

9 ene (Reuters) -

BANCOS CENTRALES

* El Riksbank celebra reunión del Consejo Ejecutivo (0800 GMT).

* Neel Kashkari, presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, ⁠pronuncia el discurso de bienvenida ⁠y participa en una conversación en la conferencia virtual "Condiciones económicas regionales en 2026" organizada por la Fed de Mineápolis (1500 GMT).

* La Reserva Federal publica las cuentas financieras ⁠de Estados Unidos (Flow of ‌Funds) ​del 3TR de 2025 (1700 GMT).

* Tom Barkin, presidente del Banco de la Reserva Federal ​de Richmond, pronuncia un discurso en el First Friday Economic Outlook Forum de la Asociación ‌de Banqueros de Maryland (1835 GMT).

OTROS EVENTOS

* Emmanuel Macron, presidente ‌de Francia, viaja a Suiza para asistir ​a la ceremonia nacional en memoria de las víctimas del incendio en el bar Constellation de Crans-Montana.

* Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, tiene previsto visitar Siria.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Producción industrial mensual, nov: previsto -0,4%; anterior 1,8%.

* 0800 Alemania – Producción industrial interanual ajustada , nov: previsto -0,5%; anterior 0,88%.

* 0800 Alemania – Exportaciones mensuales ajustadas , nov: previsto 0,0%; anterior 0,1%.

* 0800 Alemania – Importaciones mensuales ajustadas , nov: previsto 0,2%; anterior -1,2%.

* 0800 Alemania – Balanza comercial ⁠EUR ajustada , nov: previsto 16.500 millones; anterior 16.900 millones.

* 0845 Francia – Gasto del consumidor mensual, nov: previsto 0,2%; anterior 0,4%.

* 0845 Francia – Producción ​industrial mensual, nov: previsto 0,0%; anterior 0,2%.

* 0900 España – Producción industrial ajustada interanual , nov: anterior 1,2%.

* 1100 Eurozona – Ventas minoristas mensuales, nov: previsto 0,1%; anterior 0,0%.

* 1100 Eurozona – Ventas minoristas interanuales, nov: previsto 1,6%; anterior 1,5%.

* 1400 EEUU – Permisos de construcción número revisado , sep.

* 1400 EEUU – Permisos de construcción variación mensual revisada , sep.

* 1430 EEUU – Empleo no agrícola, dic: previsto 60.000; anterior 64.000.

* 1430 EEUU – Nóminas privadas, ⁠dic: previsto 64.000; anterior 69.000.

* 1430 EEUU – Nóminas manufactureras, dic: previsto -5.000; anterior -5.000.

* 1430 EEUU – Empleos Estado, dic: anterior -5.000.

* ​1430 EEUU – Tasa de desempleo, dic: previsto 4,5%; anterior 4,6%.

* 1430 EEUU – Salarios promedio mensuales, dic: previsto 0,3%; anterior 0,1%.

* 1430 EEUU – Salarios promedio interanuales, dic: previsto 3,6%; anterior 3,5%.

* 1430 EEUU – Horas promedio semanales trabajadas , dic: previsto 34,3; anterior ‍34,3.

* 1430 EEUU – Participación fuerza laboral, dic: anterior 62,5%.

* 1430 EEUU – Subempleo U6, dic: anterior 8,7%.

* 1430 EEUU – Permisos de construcción: número, oct: previsto 1,35 millones; anterior 1,33 millones.

* 1430 EEUU – Permisos de construcción: variación mensual , oct: anterior -2,3%.

* 1430 EEUU – Número de inicios de vivienda, oct: previsto 1,325 millones; anterior 1,307 millones.

* 1430 EEUU – Inicios de vivienda mensual: variación , oct: anterior -8,5%.

* ​1600 EEUU – Sentimiento U Mich preliminar, ene: previsto 53,5; anterior 52,9.

* 1600 EEUU – Condiciones U Mich preliminares, ene: anterior 50,4.

* 1600 EEUU – Expectativas U Mich preliminares, ene: anterior 54,6.

* 1600 EEUU – Inflación 1 año preliminar U Mich , ene: anterior 4,2%.

* 1600 EEUU – Inflación 5 ‍años preliminar U Mich , ene: anterior 3,2%. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)