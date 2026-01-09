Claves para el viernes 9 de enero
9 ene (Reuters) -
BANCOS CENTRALES
* El Riksbank celebra reunión del Consejo Ejecutivo (0800 GMT).
* Neel Kashkari, presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, pronuncia el discurso de bienvenida y participa en una conversación en la conferencia virtual "Condiciones económicas regionales en 2026" organizada por la Fed de Mineápolis (1500 GMT).
* La Reserva Federal publica las cuentas financieras de Estados Unidos (Flow of Funds) del 3TR de 2025 (1700 GMT).
* Tom Barkin, presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, pronuncia un discurso en el First Friday Economic Outlook Forum de la Asociación de Banqueros de Maryland (1835 GMT).
OTROS EVENTOS
* Emmanuel Macron, presidente de Francia, viaja a Suiza para asistir a la ceremonia nacional en memoria de las víctimas del incendio en el bar Constellation de Crans-Montana.
* Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, tiene previsto visitar Siria.
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0800 Alemania – Producción industrial mensual, nov: previsto -0,4%; anterior 1,8%.
* 0800 Alemania – Producción industrial interanual ajustada , nov: previsto -0,5%; anterior 0,88%.
* 0800 Alemania – Exportaciones mensuales ajustadas , nov: previsto 0,0%; anterior 0,1%.
* 0800 Alemania – Importaciones mensuales ajustadas , nov: previsto 0,2%; anterior -1,2%.
* 0800 Alemania – Balanza comercial EUR ajustada , nov: previsto 16.500 millones; anterior 16.900 millones.
* 0845 Francia – Gasto del consumidor mensual, nov: previsto 0,2%; anterior 0,4%.
* 0845 Francia – Producción industrial mensual, nov: previsto 0,0%; anterior 0,2%.
* 0900 España – Producción industrial ajustada interanual , nov: anterior 1,2%.
* 1100 Eurozona – Ventas minoristas mensuales, nov: previsto 0,1%; anterior 0,0%.
* 1100 Eurozona – Ventas minoristas interanuales, nov: previsto 1,6%; anterior 1,5%.
* 1400 EEUU – Permisos de construcción número revisado , sep.
* 1400 EEUU – Permisos de construcción variación mensual revisada , sep.
* 1430 EEUU – Empleo no agrícola, dic: previsto 60.000; anterior 64.000.
* 1430 EEUU – Nóminas privadas, dic: previsto 64.000; anterior 69.000.
* 1430 EEUU – Nóminas manufactureras, dic: previsto -5.000; anterior -5.000.
* 1430 EEUU – Empleos Estado, dic: anterior -5.000.
* 1430 EEUU – Tasa de desempleo, dic: previsto 4,5%; anterior 4,6%.
* 1430 EEUU – Salarios promedio mensuales, dic: previsto 0,3%; anterior 0,1%.
* 1430 EEUU – Salarios promedio interanuales, dic: previsto 3,6%; anterior 3,5%.
* 1430 EEUU – Horas promedio semanales trabajadas , dic: previsto 34,3; anterior 34,3.
* 1430 EEUU – Participación fuerza laboral, dic: anterior 62,5%.
* 1430 EEUU – Subempleo U6, dic: anterior 8,7%.
* 1430 EEUU – Permisos de construcción: número, oct: previsto 1,35 millones; anterior 1,33 millones.
* 1430 EEUU – Permisos de construcción: variación mensual , oct: anterior -2,3%.
* 1430 EEUU – Número de inicios de vivienda, oct: previsto 1,325 millones; anterior 1,307 millones.
* 1430 EEUU – Inicios de vivienda mensual: variación , oct: anterior -8,5%.
* 1600 EEUU – Sentimiento U Mich preliminar, ene: previsto 53,5; anterior 52,9.
* 1600 EEUU – Condiciones U Mich preliminares, ene: anterior 50,4.
* 1600 EEUU – Expectativas U Mich preliminares, ene: anterior 54,6.
* 1600 EEUU – Inflación 1 año preliminar U Mich , ene: anterior 4,2%.
* 1600 EEUU – Inflación 5 años preliminar U Mich , ene: anterior 3,2%. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)