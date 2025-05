Claves sobre la próxima temporada de estrenos de verano

Superman ya tiene mucho sobre sus hombros y parecería injusto añadir el destino de la temporada de películas de verano a su lista. Pero no está solo: Marvel Studios también regresa a los cines de una gran manera con dos películas este verano, “Thunderbolts” y “The Fantastic Four: First Steps” ("Los 4 Fantásticos: Primeros pasos").

Cinco años después de que la pandemia de COVID-19 detuviera el negocio del cine, y dos años después de las huelgas, la industria aún no se ha recuperado por completo. Los críticos pueden haber expresado su cansancio con los superhéroes, pero después de varios veranos con ofertas reducidas, está claro que son una parte vital de la mezcla.

Sin embargo, los superhéroes por sí solos no hacen un mercado saludable, y este año los estudios han preparado una programación completa para todo tipo de espectadores, con más de 40 estrenos en una amplia gama de géneros.

“Este es el verano en el que todo este producto en el que hemos estado trabajando durante los últimos años finalmente llega al mercado, así que soy muy optimista”, dice Joseph Kosinski, quien dirigió “F1” con Brad Pitt.

Películas clave en la programación del verano de 2025

El verano comienza temprano en Hollywood, el primer fin de semana de mayo, y ese inicio puede hacer o deshacer ese crucial corredor de 123 días que históricamente ha representado alrededor del 40% de la taquilla anual.

Después de que las huelgas trastocaran el calendario de verano de 2024, este año Disney regresa a ese familiar primer fin de semana con “Thunderbolts". El fin de semana del Día de los Caídos (26 de mayo) también podría ser un gigante con la acción en vivo de “Lilo & Stitch” y “Mission: Impossible – The Final Reckoning” ("Misión imposible: Sentencia Final"). Con una nueva “Jurassic World”, una acción en vivo de “Cómo entrenar a tu dragón” y la película de Fórmula Uno también en el calendario para junio y julio, la temporada de verano tiene el potencial de ser la más grande en la era post-COVID.

También hay películas familiares (“Smurfs,” “Elio”); acción y aventuras (“Ballerina,” “The Karate Kid: Legends”); terror, thriller y películas de asesinos (“28 Years Later,” “I Know What You Did Last Summer,” “M3GAN 2.0”); romances (“Materialists,” “Jane Austen Wrecked My Life”); dramas (“Sorry, Baby,” “The Life of Chuck”); una nueva película de Wes Anderson movie (“The Phonecian Scheme”); y comedias (“Freakier Friday,” “Bride Hard,” “The Naked Gun”).

“Dibújame un plano de una alineación perfecta de verano: 2025 es eso", dice Paul Dergarabedian, el analista senior de medios de Comscore.

Lo que dicen los grandes directores de este verano

“Es un giro divertido sobre lo que una película como esta podría ser”, dice el director de “Thunderbolts”, Jake Schreier.

“Es un viaje personal para Superman que es completamente nuevo”, dice el director de “Superman”, James Gunn. “Pero también se trata de los robots y los perros voladores y todo eso. Se trata de tomar a una persona muy real y ponerla en medio de esta situación y mundo extravagantes y jugar con eso. Creo que es muy divertido por eso."

“Está trabajando en una escala increíblemente grande en términos de construcción de mundos, pero no es diferente de todas las grandes comedias y dramas que he hecho”, dice el director de “The Fantastic Four: First Steps”, Matt Shakman. “Al final, se trata de los personajes, se trata de las relaciones, se trata del corazón y el humor.”

“La gente dice, como, ¿sientes presión? y la mayor presión que siento es de mí mismo como fan y hacia Steven Spielberg, para no decepcionarlo", dice el director de "Jurassic World: Rebirth" ("Jurassic World: El Renacer"), Gareth Edwards. “Curiosamente, lo genial de hacer una película de Jurassic es que todos saben en el fondo que como la mitad de la razón por la que están en este negocio es por esa película y el trabajo de Steven.”

Por qué el verano de 2025 podría ser grande para las películas

Antes de la pandemia, todos los veranos menos uno desde 2007 superaron la marca de los 4.000 millones de dólares. Desde 2020, solo uno lo ha hecho: 2023, liderado por “Barbie”.

La economía inestable podría jugar a favor de la industria, al menos en lo que respecta a ir al cine. Incluso con el aumento de los precios de las entradas, las películas en cines siguen siendo el entretenimiento más asequible fuera del hogar y la asistencia tiende a aumentar durante los años de recesión. La taquilla doméstica anual cruzó los 10.000 millones de dólares por primera vez en 2009.

“Para el final de este verano, con suerte, la gente ya no estará hablando de estar en un bajón y sentiremos que recuperamos nuestra magia y estamos listos para la carrera", dice Kosinski, quien dirigió el éxito de la era de la pandemia “Top Gun: Maverick”.

