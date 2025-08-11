Clavijo admite que le "da miedo" el discurso "xenófobo de odio" e "irresponsable" de Vox contra la inmigración

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido este lunes que le "da miedo" el discurso "xenófobo de odio" e "irresponsable" de Vox contra la inmigración porque puede hacer que, "en cualquier momento, pueda saltar una chispa de la violencia".

"Sí me da miedo porque al final es un discurso xenófobo de odio y un discurso que, desde luego, al final es irresponsable porque en cualquier momento puede saltar una chispa de la violencia", ha indicado durante una entrevista en 'Las Mañana de RNE', recogida por Europa Press, tras ser cuestionado por si le preocupa la "ola de xenofobia" que se vive en las últimas semanas en la región de Murcia.

De todos modos, Clavijo agradeció a los medios de comunicación "toda la ayuda" que le han prestado a Canarias, así como a la población canaria, que "ha sido un pueblo inmigrante históricamente", y que ha tenido un comportamiento "ejemplar" a pesar del "abandono y la situación de tensión que se está viviendo en islas como la propia isla de El Hierro" y donde "afortunadamente la ciudadanía está respondiendo".

Sin embargo, admite que "es cierto" que, principalmente desde un partido político, en referencia a Vox, "se está intentando utilizar esto instalando ese miedo, ese odio, esa xenofobia, de una manera absolutamente irresponsable" y se observa que, "desgraciadamente, está teniendo un encaje en una parte de la población".

En este sentido, consideró que los que creen en la democracia y en la solidaridad, así como en la "decencia" humana, tienen que "blindarse y luchar contra eso".