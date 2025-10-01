Clavijo confirma que el "menor" que iba a ir a Extremadura por contingencia migratoria en Canarias es mayor de edad

ARRECIFE (LANZAROTE), 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha confirmado este miércoles que el primer "menor" que iba a trasladarse a Extremadura tras declararse la contingencia migratoria en el archipiélago, es mayor de edad. Esto, añadió Clavijo, evidencia la "dejadez" con la que el Gobierno central afronta la situación de los menores.

Clavijo explicó, en declaraciones a los periodistas, que la Delegación del Gobierno en Canarias asumió que el joven "era menor", por lo que "decidió no hacerle las pruebas" y, cuando se le han hecho, "se ha demostrado que no es menor de edad".

En este sentido, indicó que el procedimiento a la ley "es claro", sin embargo matizó que lo critican desde el Ejecutivo canario "es que ese procedimiento no se ha seguido" y, "no" sabe si "de manera artificial desde la Delegación del Gobierno, desde el Gobierno de España, "se ha querido ir introduciendo otros procesos que lo que han hecho es dificultar y no aclarar" dicho procedimiento.

Así subrayó que lo que se criticó desde el Gobierno canario en su momento es que "esa ralentización y esas dificultades añadidas que se estaban poniendo" al traslado del menor ha evidenciado finalmente que "nadie" le preguntó al joven la edad y "nadie comprobó la edad" que tenía.

"Fíjense lo básico, que sería lo primero. El procedimiento tiene claro que son los dubitativos y los indubitativos. Los indubitativos son los menores a todas luces, que no hay que hacer la prueba porque un niño de ocho años lo ve, pero los que sí tienen algún tipo de duda, de entrada tienen un tratamiento de menor, pero evidentemente luego se le tiene que hacer unas pruebas", explicó para agregar, a modo de ejemplo, que es como este, que existía "una contradicción entre la edad declarada por el menor y la edad que, a lo mejor, en este caso, los Cuerpos y Fuerzas del Estado determinan".

De todas formas, consideró que este "ejemplo evidencia la dejadez" con la que la "Administración del Estado está afrontando" esta situación con los menores porque "se suma a la dejadez con la que está actuando, a pesar de los autos del Supremo, con los menores que está en la red de protección internacional".

Finalmente reprochó al Ejecutivo central, en particular al ministro de Política Territorial, el canario Ángel Víctor Torres, que esté "buscando excusas absurdas" para llevar al Tribunal Constitucional los presupuestos canarios, en lugar de centrarse "en cumplir con sus obligaciones con esos menores y con Canarias, y que algunos remen a favor de Canarias y no utilicen sus puestos de ministros para intentar situarse como líder de la oposición" al Gobierno de Canarias.