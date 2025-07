Clavijo sobre las 1200 plazas de asilo en la Península: "No nos vale. Ni dicen cuándo ni dicen dónde"

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha referido a la declaración de emergencia en el archipiélago que va a declarar el Consejo de Ministros este martes por valor de 40 millones de euros para la creación de 1200 plazas de asilo para menores migrantes en la Península. "No nos vale porque ni dicen cuándo esas plazas van a estar en vigor, ni dicen dónde", ha aseverado. Así se ha expresado el jefe del Ejecutivo canario en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, donde ha reconocido que el decreto es un "avance", pero también ha afeado al Gobierno central que hayan transcurrido "cuatro meses desde que el Supremo dictó el primer auto, aceptando una medida cautelar positiva, es decir, aceptando una petición de Canarias", para dar protección a más de 1000 menores que han solicitado asilo. Fernando Clavijo ha añadido que "a día de hoy el Gobierno de España tiene 946 expedientes, 946 niños y niñas que están en la red de protección internacional y no se ha iniciado la derivación de ni uno solo de ellos". "Es difícil de creer que todo un Estado sea incapaz de derivar al menos 100, 200 niños para que puedan ser atendidos adecuadamente", ha señalado. En este contexto, el presidente de Canarias, que "siempre" intenta ser "optimista", ha reconocido que se han ido dando los pasos para reubicar a los niños, "quizá con más lentitud de la deseada". No obstante, ha señalado que hay que ir con "mucha cautela" porque las comunidades del PP y Castilla-La Mancha han recurrido al Constitucional el decreto del Gobierno para la acogida de menores migrantes de Canarias en otros territorios. "Hoy espero que al final ese decreto vea la luz y podamos ir empezando a hacer esas derivaciones a otras comunidades autónomas para que los menores sean atendidos adecuadamente a partir de finales de agosto", ha manifestado Clavijo. Preguntado por las razones de las autonomías que han recurrido el decreto, en cuya negociación se implicó personalmente, el presidente canario ha afirmado que los argumentos no obedecen a la realidad y que "esa distribución contempla criterios científicos elaborados por profesionales de la materia". "Esa crítica no obedece más allá que a criterios políticos que ellos querrán establecer o utilizar a los menores como arma política. Pero, desde luego, no tiene ningún tipo de rigor ni científico ni académico ni de sentido común", ha insistido el presidente, que se siente "desencantado" con el Gobierno central y con el PP. Clavijo ha matizado que está "desencantado" con el Gobierno de España y cómo ha actuado, pasándose "la papa caliente" de unos a otros. "Y estoy desencantado del desprecio que el Partido Popular ha mostrado a esos niños y a esas niñas que realmente pasado mañana o dentro de unos meses pueden estar llegando a Andalucía o a Balares", ha enfatizado, para después reclamar la solidaridad de todos.