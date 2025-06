Clérigos de San Diego visitan corte federal de inmigración para atestiguar casos contra migrantes

SAN DIEGO (AP) — Unos doce líderes religiosos del área de San Diego visitaron el viernes un tribunal federal de inmigración para ser testigos de "lo que sucede" en las audiencias de casos derivados de las redadas migratorias del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, comentó un organizador.

Algunos migrantes han sido arrestados en el tribunal por agentes federales de inmigración. El padre Scott Santarosa, un sacerdote jesuita y el principal organizador del grupo, indicó que el propósito de la visita "es más que nada proporcionar un sentido de presencia".

"La gente anhela que personas de fe caminen junto a los migrantes vulnerables", añadió Santarosa, párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en San Diego. "Nuestro objetivo no es tratar de impedir arrestos, pero podemos ser testigos de ello".

La visita fue precedida por una misa en la catedral católica de San Diego con obispos y otros clérigos —entre ellos el obispo Michael Pham, el funcionario de más alto rango en el grupo y uno de los primeros obispos en ser nombrados por el papa León XIV tras ser elegido pontífice—, en la cual se ofrecieron oraciones por los refugiados y migrantes en el Día Mundial del Refugiado. Pham es él mismo un refugiado; cuando era niño llegó a Estados Unidos sin acompañante desde Vietnam.

La idea de visitar el tribunal surgió durante una convocatoria diocesana con el fin de planificar eventos para el Día Mundial del Refugiado, además de que cada iglesia celebrara una misa para rezar por los migrantes y refugiados, explicó Santarosa.

El sacerdote indicó que espera que visitar el tribunal ayude a las comunidades migrantes, tanto a los recién llegados como a aquellos sin estatus legal para estar en el país que han vivido en el área de San Diego durante décadas.

"Sienten como si la gente sólo quisiera que desaparecieran", manifestó Santarosa, y señaló que una mujer le dijo que se sentían como si los estuvieran cazando, como si fueran animales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.