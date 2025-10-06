Clevergy cierra una ronda de 3,2 millones de euros para su expansión internacional

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) - La 'startup' española Clevergy, dedicada a la gestión energética para los hogares a través de comercializadoras, ha cerrado este lunes una ronda de inversión de 3,2 millones de euros para acelerar su expansión internacional tras triplicar su crecimiento en el último año. La compañía ha detallado a través de una nota de prensa que la ronda ha estado liderada por Racine (gestionada por Serena y Makesense) y Axon Partners, en tanto que ha contado también con la participación de Satgana, Wayra -vehículo inversor de Telefónica- y Angels, la sociedad de inversión de Juan Roig. La entidad ha reivindicado que, en sólo tres años desde su fundación, ha implantado su plataforma en "cientos de miles de hogares". "Permitiendo a los usuarios monitorizar en tiempo real su consumo, optimizar su generación solar y controlar dispositivos inteligentes como cargadores de vehículos eléctricos, baterías y bombas de calor", ha subrayado la compañía que, con esta ronda, ha elevado el monto total de capitales cosechados a 4,7 millones de euros. El consejero delegado y cofundador de Clevergy, Beltrán Aznar, ha reseñado que están trabajando con las principales comercializadoras de España, ayudándoles a optimizar la energía en miles de hogares: "Con esta nueva financiación, podremos seguir mejorando el producto y llevarlo al resto de Europa", ha indicado en relación al capital levantado. Sobre su apuesta de inversión, el principal de Racine, Margaux Bussière, ha sostenido que está resolviendo los retos fundamentales a los que se enfrentan hoy en día las comercializadoras de energía: "Mejorar la relación con sus clientes e integrarse en el ecosistema tecnológico que será indispensable para competir en los mercados de energía del futuro", ha enumerado. "Su historial de crecimiento y ejecución pragmática nos lleva a confiar en su potencial de liderazgo en Europa", ha concluido.

