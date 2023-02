Cleverly afirma que "en los próximos días" hablarán con la UE sobre el protocolo de Irlanda del Norte

El ministro de Exteriores de Reino Unido, James Cleverly, ha asegurado este lunes que habrá más conversaciones con la Unión Europea en los "próximos días" sobre el protocolo de Irlanda del Norte ante los rumores de un posible acuerdo.

Cleverly se ha reunido este lunes por videollamada con el ministro de Irlanda del Norte, Chris Heaton-Harris y el vicepresidente de la Comisión Europea Maros Sefcovic en un encuentro en el que han convenido citarse "nuevamente en los próximos días".

"Es bueno hablar nuevamente con Maros Sefcovic y Chris Heaton-Harris sobre el trabajo en curso en el Protocolo de Irlanda del Norte. Estamos enfocados en encontrar una solución duradera", ha indicado en su perfil de Twitter.

Los medios de comunicación británicos informaron durante el fin de semana que se esperaba que esta semana el primer ministro, Rishi Sunak, anunciara un acuerdo con la UE sobre el protocolo. Sin embargo, este lunes, uno de los principales líderes del Partido Unionista Democrático, Sammy Wilson, ha descartado esta posibilidad.

"No, no lo creo. (Sunak) se da cuenta de que hay barreras y colinas que escalar", ha indicado. Poco después, un portavoz de Sunak ha precisado que, efectivamente, todavía no se ha llegado a un acuerdo, según ha informado el diario 'The Guardian'.

Por su parte, el vice primer ministro irlandés, Micheál Martin, ha señalado desde Bruselas que "es hora" de dejar de lado "el juego de poder" para llegar a una solución. "Lo que es muy importante es que todos, de ahora en adelante, piensen en la gente de Irlanda del Norte", ha precisado.

Rishi Sunak ha mantenido conversaciones --calificadas como "positivas" por el número 10 de Downing Street-- con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el sábado en un intento por rebajar las tensiones a medida que aumenta la presión sobre él para llegar a un acuerdo.

Europa Press