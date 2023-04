Clevon elige a T‑Mobile para impulsar flota de robots autónomos

BELLEVUE, Washington y FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--abr. 18, 2023--

Cuáles son las novedades: Clevon, una compañía global innovadora en entregas autónomas con sede en Estonia, ha seleccionado a T‑Mobile como su proveedor de preferencia para la conectividad y administración de IoT en EE. UU.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230418005868/es/

T-Mobile helps drive the future of deliveries across the U.S. (Photo: Business Wire)

Por qué es importante: el futuro de las entregas autónomas ya está aquí con la flota de transportes robóticos autónomos ( Autonomous Robot Carriers, o ARC) de Clevon, y la tecnología IoT de T‑Mobile contribuirá a reducir el tiempo que demora el lanzamiento de servicios comerciales de entrega, de meses a días.

Para quiénes es importante: para empresas globales que estén considerando la tecnología IoT de T‑Mobile para conectar y administrar transportes, robots y dispositivos autónomos Y, ADEMÁS, para negocios que estén buscando servicios de entrega de tramo final eficientes, económicos y ecológicamente sostenibles.

Clevon nombró hoy a T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) como su proveedor preferido de conectividad para su flota de transportes robóticos autónomos (o ARC) en Estados Unidos. Según este acuerdo a largo plazo, T‑Mobile aportará soluciones de IoT para el ARC más reciente de Clevon: el CLEVON 1, un vehículo totalmente eléctrico y multifuncional. Clevon utilizará las soluciones de IoT y la red galardonada de T‑Mobile para ayudar a impulsar la confiabilidad, seguridad y eficiencia de las operaciones de su flota para servicios de entrega on demand sin conductor.

Quizás suene futurístico, pero Clevon lleva ya varios años realizando entregas sin conductor en Europa. Y ahora, los comercios minoristas, supermercados, proveedores de logística y otras empresas tendrán la posibilidad de cargar sus pedidos en un vehículo CLEVON 1 y entregarlos directamente en la puerta de sus clientes. ¡Parece magia, pero no lo es! Funciona de la siguiente manera: el CLEVON 1 posee cámaras, un radar y otros sensores que proporcionan datos para mapeo rápido y operación remota. Si a esto le sumamos tecnologías de conducción autónoma conectadas por la tecnología IoT de T‑Mobile, el futuro está ante nosotros, haciendo que estos servicios sean más eficientes, más económicos y más ecológicamente sostenibles que antes.

Para más, vea este video

“El día de hoy marca un hito significativo para Clevon”, señala Sander Sebastian Agur, director ejecutivo de Clevon. “Al elegir a T‑Mobile, nos estamos asociando con un proveedor de servicio móvil líder que nos permitirá escalar nuestra misión para ofrecer la plataforma de entregas más confiable, segura y eficiente. Juntos podremos hacer realidad la promesa de entregas comerciales de último tramo autónomas en EE. UU.”

“Según las proyecciones, el mercado de entregas de último tramo crecerá casi cinco veces hasta alcanzar los $57 billones de dólares en los próximos seis años; por eso nos entusiasma colaborar con Clevon, uno de los pioneros en la industria”, explica Callie Field, presidenta de T‑Mobile Business Group. “El trabajo considerable que estamos realizando en conjunto demuestra que compartimos la pasión y la responsabilidad por mejorar la vida de las personas, la seguridad y el medioambiente”.

El CLEVON 1 está diseñado para recoger pedidos en depósitos, tiendas minoristas, almacenes de operaciones y microcentros de distribución, y luego entregar esos artículos a los consumidores y empresas. El CLEVON 1 es tan eficiente que puede realizar entregas en hasta seis destinos en un mismo viaje. Ahora, con T‑Mobile, Clevon podrá:

En 2020, Clevon se convirtió en la primera compañía en ofrecer servicios comerciales de entrega autónoma y operar vehículos ARC en las carreteras públicas de Europa. El anuncio de hoy reafirma la continuidad de la trayectoria de crecimiento y el impulso comercial de Clevon en EE. UU. Esto incluye el lanzamiento de su Centro Norteamericano de Excelencia en Fort Worth, Texas, y su primera entrega autónoma en Norteamérica con el CLEVON 1, en la Zona de Innovación en Movilidad (o MIZ) de AllianceTexas.

Para más información sobre los vehículos ARC de Clevon, visita: www.clevon.com

Para más información sobre la tecnología IoT de T‑Mobile, visita: es.t-mobile.com/business/solutions/iot

Acerca de Clevon

Clevon presentó el transporte robótico autónomo de última generación, el CLEVON 1, el primer vehículo ARC en Europa que ofrece servicios de entrega sin conductor en carreteras públicas, comenzando con DPD (parte del grupo LaPoste). Recientemente ha trabajado con clientes que incluyen DHL Express Estonia en Tallinn, Colruyt Group en Bélgica y las tiendas IKI en Vilnius, Lituania, realizando entregas de comestibles. Varias industrias de entrega on demand como supermercados, tiendas minoristas de consumo y proveedores de logística se asocian con Clevon para obtener soluciones de entrega seguras, confiables y personalizables con un enfoque en el medioambiente respaldado por una comprobada trayectoria de 15 años de experiencia en tecnologías de robótica y automatización. En 2022, se crea la compañía Clevon como derivada de Cleveron, el líder en innovación en soluciones robóticas de compra en línea y retiro en tienda. Más información en www.clevon.com, flickr, LinkedIn y YouTube.

Acerca de T‑Mobile US, Inc.

T‑Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile y Metro by T‑Mobile. Para más información, visita: es.t-mobile.com.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230418005868/es/

CONTACT: Contactos para prensa

Relaciones con los medios de Clevon Corporation

Carol Hickins

+1 646-345-3954

press@clevon.comRelaciones con los medios de T‑Mobile US, Inc.

MediaRelations@t-mobile.comContactos para relaciones con inversionistas

Clevon Corporation

invest@clevon.comT-Mobile US, Inc.

investor.relations@t-mobile.com

https://investor.t-mobile.com

Keyword: texas washington europe united states estonia north america

Industry keyword: retail technology carriers and services robotics trucking autonomous driving/vehicles fleet management hispanic transport delivery services telecommunications automotive networks consumer internet mobile/wireless

SOURCE: T-Mobile US, Inc.

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 04/18/2023 09:59 am/disc: 04/18/2023 09:59 am

http://www.businesswire.com/news/home/20230418005868/es

AP